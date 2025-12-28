POGLEDAJTE KAKO JE TEKLO UKLANJANJE BOMBE IZ II SVETSKOG RATA: Američka, iz 1944, teška 472 kilograma! Uspešno prebačena na Pasuljanske livade (VIDEO)

Na gradilištu Beograda na vodi danas je uklonjena američka bomba iz Drugog svetskog rata teška 472 kilograma.

Ona je prebačena na poligon na Pasuljanskim livadama. Uklanjanje je prošlo u najboljem redu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, nakon sprovedenih mera obezbeđenja i poštovanja najviših bezbednosnih standarda, uspešno su transportovali avio-bombu američke proizvodnje zaostalu iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu „Beograd na vodi“, u Ulici Nikolaja Kravcova i to na vojni poligon Pasuljanske livade.

Reč je o avio-bombi modela AN-M44, ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 250 kilograma, koja je korišćena tokom savezničkog bombardovanja nemačkih položaja prilikom oslobađanja Beograd 1944. godine.

Bomba uspešno dopremljena na vojni poligon Pasuljanske livade

Pronađena avio-bomba, po ustaljenoj proceduri i uz pune mere bezbednosti, uspešno je dopremljena na vojni poligon Pasuljanske livade i biće uništena narednih dana, bez opasnosti po građane, imovinu i životnu sredinu. Uklanjanje i transport izveli su pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije uz podršku policijskih službenika i medicinske službe Sektora za vanredne situacije.

Od 2010. godine do danas, Specijalistički tim za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije uklonio je i uništio ukupno 37.709 komada eksplozivnih ostataka rata, među kojima su avio-bombe, raketni projektili, artiljerijska municija, mine i druga ubojna sredstva, kao i 18.812 komada fitilja i detonatora, 1.279 kilograma eksploziva i 5.299 hemijskih agenasa.

Tokom 2025. godine uklonjeno je 679 različitih komada eksplozivnih ostataka rata, kao i 17,6 kilograma eksplozivnih materija. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima sve neophodne mere u cilju zaštite bezbednosti građana i uklanjanja zaostalih eksplozivnih sredstava iz ranijih ratnih perioda.

Ministar MUP Ivica Dačić pratio je uklanjanje bombe iz Komandnog centra.

Dačić je u 8 sati dao dozvolu za početak akcije i potom rekao da je uklonjen jedan od dva upaljača. Reč je o bombi američke proizvodnje od 472 kg.

U akciji učestvuju 122 pripadnika MUP i svih neophodnih službi.

Prostor je obezbeđen i zabranjeno je kretanje na tom području. Dačić je rekao da su građani bezbedni, a bomba je pronađena na tri metra dubine, u vodoravnom položaju tokom građevinskih radova.

Autor: A.A.