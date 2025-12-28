AKTUELNO

Spremite se: Olujni vetar u Srbiji, a početkom 2026. godine čeka nas nešto što nas uopšte neće obradovati

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Tanja Valić ||

Danas će biti vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom, objavio je na svom sajtu Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak vetar, zapadni i severozapadni, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine.

Najviša temperatura biće od 2 do 6 stepeni.

Prema hidrološkom upotorenjeu, na Dunavu i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Do kraja godine biće uglavnom suvo, ponegde sa kratkotrajnim snegom, a početkom naredne godine uslediće česta naoblačenja sa povremenim padavinama.

U ponedeljak će biti pretežno sunčano i malo toplije.

U utorak posle vedrog jutra, u toku dana očekuje se prolazno naoblačenje sa severa, ali će se zadržati uglavnom suvo.

U sredu uveče na severu, a u toku noći i u četvrtak u ostalim krajevima uslediće novo naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Od petka do kraja sedmice očekuju se česta naoblačenja sa povremenim snegom, a u nižim predelima ponegde i kišom.

Autor: Marija Radić

