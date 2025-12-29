Od tehničkog pregleda do putovanja u inostranstvo: Kompletan vodič za vlasnike vozila

Posedovanje automobila danas predstavlja mnogo više od samog sredstva za prevoz. Uz komfor i slobodu kretanja dolazi i niz zakonskih, tehničkih i administrativnih obaveza koje se moraju redovno ispunjavati kako bi vozilo bilo bezbedno, ispravno i u potpunosti usklađeno sa važećim propisima. Registracija, tehnički pregled, osiguranje i uredna dokumentacija nisu samo formalnosti, već važni elementi sistema koji štiti i vozače i ostale učesnike u saobraćaju.

U praksi se često dešava da vlasnici vozila pojedine obaveze doživljavaju kao rutinske, paim ne posvećuju dovoljno pažnje sve dok ne dođe do problema – isteka registracije, padana tehničkom pregledu ili poteškoća prilikom putovanja u inostranstvo. Upravo zato jevažno imati jasan uvid u ceo proces i razumeti kako su sve ove stavke međusobnopovezane. Posebno u periodu kada se administrativna pravila postepeno menjaju idodatno usklađuju sa evropskim standardima, informisanost postaje ključni faktor kojimože uštedeti vreme, novac i nepotrebne komplikacije.

Opšte napomene o obavezama vlasnika vozila

Jedna od osnovnih činjenica koju svaki vlasnik automobila treba da ima na umu jeste dase većina obaveza vezanih za vozilo ponavlja na godišnjem nivou. Registracija vozila seobnavlja jednom godišnje, tehnički pregled je njen sastavni deo, dok osiguranje mora bitivažeće bez prekida. Iako su procedure u velikoj meri pojednostavljene i moguće ih jeobaviti na jednom mestu, odgovornost za blagovremeno ispunjavanje obaveza uvek ostajena vlasniku vozila.

Takođe, propisi ne važe jednako za sva vozila. Starost automobila, zapremina motora,vrsta goriva i poreklo vozila direktno utiču na visinu troškova i uslove registracije. Zbogtoga se savetuje da se svaka registracija posmatra individualno, uz proveru aktuelnihpravila koja važe u trenutku produženja.

Tehnički pregled kao temelj bezbednosti

Ovaj pregled predstavlja obaveznu i ključnu fazu u procesu registracije vozila. Tokom tehničkog pregleda proverava se ispravnost kočionog sistema, upravljačkog mehanizma,osvetljenja, pneumatika, signalizacije, kao i nivo emisije izduvnih gasova. Cilj ovih proveranije samo formalno ispunjavanje zakonskih uslova, već realna procena bezbednosti vozilau svakodnevnoj vožnji.

Iako se u javnosti često govori o pooštravanju kriterijuma tehničkog pregleda, važno jenaglasiti da su pojedine strože mere, naročito u vezi sa emisijom gasova i dodatnimtehničkim parametrima, više puta odlagane. Za sada i tokom 2026. godine primenjivaće sevažeći kriterijumi, bez iznenadnih promena koje bi automatski onemogućile registracijuvećeg broja vozila.

Dokumentacija koja prati vozilo

Pored saobraćajne dozvole i registracione nalepnice, vlasnik vozila mora voditi računa okompletnoj dokumentaciji. To podrazumeva važeću polisu obaveznog osiguranja, potvrduo obavljenom tehničkom pregledu, kao i lična dokumenta vlasnika ili ovlašćenog vozača. Uslučaju promene vlasništva, prebivališta ili tehničkih karakteristika vozila, neophodno jeažurirati podatke u zvaničnim evidencijama.

Neusklađenost dokumentacije često se pokazuje kao problem tek u trenutku registracije,kontrole ili putovanja u inostranstvo, pa se preporučuje redovna provera svih podataka irokova važenja.

Uvoz vozila i dodatne administrativne obaveze

Kod vozila koja se uvoze iz inostranstva, administrativni postupak je složeniji. Nakoncarinjenja i plaćanja propisanih dažbina, vozilo mora ispuniti tehničke i ekološke standardevažeće u Srbiji. Posebno mesto u tom procesu ima potvrda o usaglašenosti, poznata kao COC dokument, koja potvrđuje da je vozilo proizvedeno u skladu sa evropskim propisima.

Bez uredne carinske dokumentacije i odgovarajućih tehničkih potvrda, vozilo ne može bitiregistrovano, zbog čega se preporučuje detaljna priprema pre same kupovine automobilau inostranstvu.

Putovanje u inostranstvo i provera uslova

Priprema za putovanje van Srbije zahteva dodatnu pažnju. Osim važeće registracije itehničke ispravnosti, često je potreban zeleni karton kao dokaz međunarodnog osiguranja.Ukoliko vozilo nije u vlasništvu vozača, neophodno je posedovati odgovarajućeovlašćenje. Takođe, preporučuje se provera posebnih zahteva zemlje u koju se putuje, jerse pravila mogu razlikovati od države do države.

Konkretne administrativne promene koje se očekuju tokom2026. godine

Kada je reč o 2026. godini, nekoliko konkretnih administrativnih promena već je najavljenoili se očekuje njihova primena. Prva se odnosi na obračun poreza na upotrebu vozila,koji je sastavni deo ukupne cene registracije. Vozila koja u toku 2026. godine prelazeodređene starosne granice mogu ostvariti primetno niži iznos poreza, što u praksi znači povoljniju registraciju za deo vlasnika, naročito kod starijih automobila.

Druga važna novina odnosi se na digitalizaciju dokumentacije u vezi sa uvozom vozila. Od sredine 2026. godine u zemljama Evropske unije planiran je prelazak naelektronski COC dokument, umesto isključivo papirne forme. Iako se ova promenaprimarno odnosi na proizvođače i uvoznike, ona će imati direktan uticaj i na vlasnikevozila, jer će se postupak homologacije i registracije postepeno prilagođavati digitalnimsistemima.

Važno je naglasiti da se ove promene uvode postepeno i da ne podrazumevaju naglapooštravanja ili dodatne obaveze za građane, već pre svega pojednostavljenjeadministracije i precizniji obračun troškova.

Administrativne i tehničke obaveze oko vozila ne mogu se izbeći, ali se mogu lakšesavladati uz dobru informisanost i planiranje. Pravovremena registracija, urednadokumentacija i tehnički ispravno vozilo omogućavaju bezbednu vožnju i smanjuju rizik odproblema, bilo u svakodnevnom saobraćaju ili prilikom putovanja u inostranstvo. Kako sepravila postepeno menjaju, praćenje aktuelnih propisa ostaje najpouzdaniji način davlasnici vozila ostanu korak ispred administracije.

Autor: Jovana Nerić