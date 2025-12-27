NOVI DETALJI IZ ISTRAGE NESREĆE U KOJOJ SU POGINULI ANA RADOVIĆ I STOJKETOV TELOHRANITELJ: Evo šta je pokazalo veštačenje

Vozilo kojim je upravljao sada pokojni Aleksandar Masalušić, a koje je sletelo sa puta u betonski propust, bilo je tehnički ispravno, utvrdilo je saobraćajno veštačenje.

Prema informacijama, upravo zbog toga postoji osnovana sumnja da je Masalušić odgovoran za svoju smrt, ali i smrt devojke Ane Radović koja je bila sa njim u vozilu na putu ka Beogradu.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila 23. novembra, na magistralnom putu Čačak - Požega, kada je vozilo marke "audi SQ", kojim je upravljao Aleksandar Masalušić (37), koji je inače bio obezbeđenje Nebojše Stojkovića Stojketa, sletelo sa puta i upalo u betonski propust. Tada su, na licu mesta stradali vozač i Ana Radović (20), koja se nalazila na mestu suvozača, a nesreća je otkrivena tek 26. novembra, tri dana kasnije, kada su i pronađena njihova tela.

Prema saznanjima, automobil "audi SQ" kojim je u trenutku saobraćajne nesreće upravljao Aleksandar Masalušić, bio je ispravan, te neispravnost vozila ne može biti uzrok ove tragedije, potvrđeno je za "Blic" iz OJT u Čačku.

- Iz nalaza stalnog sudskog veštaka saobraćajne struke proizilazi da su, zbog obima deformacija na čeonoj strani vozila udarcem u betonski zid uništeni svi elementi kopčnog sistema, upravljač mehanizma i elektronike, pa da nije moguće utvrditi stanje ovih sistema u trenutku nezgode. Razmišljajući da se radi o vozilu novije izrade i da je njegovo stanje nadprosečno, te da su kao posledica sudara određivali bezbednosti sistema u vidu vazdušnih jastuka, sa velikom verovatnoćom se može tvrditi da silazak vozila van kolovoza nije posledica tehničke neispravnosti - piše u odgovoru Osnovnoj javnog tužilaštva u Čačku.

Automobil imao zimske gume

Spekulisalo se da je mogući uzrok saobraćajne nesreće to što je "audi SQ" u kojem su poginuli Ana i Aleksandar imao letnje gume. Međutim, tužilaštvo je u ranijem odgovoru demantovalo i te pretpostavke.

Veštačenje automobila dokazalo je da je "audi SQ" u trenutku nesreće ipak imao zimske gume.

- Pregledom vozila od strane stalnog sudskog veštaka saobraćajne struke konstatovano je da su na vozilu bili zimski pneumatici, propisane dubine šare - navodi se odgovoru OJT u Čačku.

Neprilagođena brzina na klizavom putu u lakat krivini

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine kojom je Masalušić upravljao na klizavom magistralnom putu punom tzv. lakat krivina.

Nezvanično, čekaju se dodatni podaci sudskog veštačenja koji bi pokazali koliko se tačno vozilo kretalo brže nego što je dozvoljeno. Prema rečima našeg izvora, potrebno je znatno više vremena za rekonstrukciju saobraćajne nesreće i veštačenje brzine kojom se vozilo kretalo.

Tri dana potrage za telima

Podsetimo, Ana Radović krenula je 23. novembra, iz porodičnog doma na Zlatiboru za Beograd, kako bi platila predstojeće ispite na Pravnom fakultetu. Prema saznanjima, nju je sa Zlatibora povezao Aleksandar Masalušić. Radovićeva se tog dana čula sa bratom oko 18.45, nakon čega se nije javljala roditeljima na telefon koji je bio dostupan narednih 14 sati.

Prema tvrdnjama Aninog oca Miloša, njena majka je prijavila nestanak devojke 24. novembra.

Policija, ronioci i spasioci pretraživali su jezero Međuvršje kao i reku Zapadnu Moravu 25. novembra.

Međutim, tela Ane i Aleksandra pronađena su tek 26. novembra.

Autor: Jovana Nerić