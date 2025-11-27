OVO JE MOGUĆI UZROK NESREĆE KOD ČAČKA! Ana i Stojketov telohranitelj 'audijem' sleteli sa puta, NA MESTU ostali mrtvi! Najnovije informacije iz istrage! (FOTO)

Prema prvim informacijama iz istrage, sve ukazuje da je uzrok nesreće u kojoj su poginuli Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.

Naime, sumnja se da je Aleksandar vozio "audi" znatno većom brzinom od dozvoljenog, usled čega je izgubio kontrolu nad automobilom i zatim upao u betonsku rupu pored puta.

Panik poziv nije bio od pomoći

Iz Doma zdravlja u Čačku danas su saopštili šta se u stvari dogodilo sa panik pozivom iz automobila u kom je stradala Ana Radović.

- 23. novembra 2025. godine u večernjim satima Služba hitne pomoći Čačak primila je jedan poziv preko govornog automata na broj 194 na engleskom jeziku, tehnički ne baš jasnog sadržaja bez tačne lokacije gde bi ekipa SHP odmah mogla da postupi i izađe na teren, saopšteno je iz Doma zdravlja Čačak.

- Kao što je poznato u zvaničnom pravilniku o radu SHP na teritoriji cele Srbije da bi dispečer koji se nalazi u stanici SHP primio poziv 1.reda hitnosti neophodno je da zna tačnu lokaciju gde se pacijent nalazi. Kad je pronađen automobil sa telima od strane policije i vatrogasno-spasilačkih ekipa i kada smo dobili lokaciju naša ekipa je istog momenta izašla na teren - saopšteno je.

Autor: A.A.