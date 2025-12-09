Novi detalji nesreće kod Čačka: Audi u kojem su poginuli Ana Radović i telohranitelj NIJE udario nijedno vozilo pre kobnog sletanja!

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku saopštilo je najnovije informacije u vezi saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubili Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37), za koga se pričalo da je bio telohranitelj nekadašnjeg vođe rakovačkog klana Nebojše Stojkovića Stojketa.

Automobil marke „Audi SQ“ pronađen je u betonskom propustu pored magistralnog puta Čačak–Požega, a tela stradalih otkrili su meštani Međuvršja tri dana nakon nesreće.

Prema rezultatima veštačenja, utvrđeno je da vozilo nije imalo kontakt sa drugim automobilom niti sa zaštitnom ogradom pre napuštanja kolovoza. Na automobilu su bili zimski pneumatici propisane dubine šare, a tehnička neispravnost je isključena kao uzrok tragedije.

Podsećamo, Ana Radović je kobnog dana krenula sa Zlatibora u Beograd radi obaveza na fakultetu, dok je Masalušić, poreklom iz Priboja, živeo u prestonici. Njihov nestanak prijavljen je dan nakon što im se izgubio svaki trag, a potraga je trajala više dana, uključujući pretragu jezera Međuvršje i Ovčarsko-kablarske klisure.

Iz Tužilaštva poručuju da istraga i dalje traje i da se preduzimaju dalje radnje radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima se nesreća dogodila.

Autor: Dalibor Stankov