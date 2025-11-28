PRIJATELJICA POGINULE ANE OTKRILA DETALJE, pa pomenula i Aleksandra: Srela sam je, rekla mi je...

Zlatibor i ceo okrug tuguje za Anom Radović (20) koja je tragično nastradala u nedelju zajedno sa prijeteljem Aleksandrom Masalušićem (37) inače, telohraniteljem Nebojše Stojkovića Stojketa, vođe rakovačkog klana na magistralnom putu Čačak-Požega.



Otišla je divna devojka...

- Jako mi je žao što se sve ovo dogodilo... Ana je bila jedna divna, mlada devojka koja je ambiciozno želela da uspe u životu. Nije htela da studira negde u okolini već je odlučila da uspe da završi fakultet u Beogradu i išla je na Pravni fakultet - kaže za Kurir prijateljica preminule devojke i dodaje:

- Nekoliko dana pre nesreće sam je srela kod nas u gradu, i rekla mi je da ide ovih dana za Beograd ali da će se odmah vratiti pa ćemo se družili. Nažalost, do toga nikad neće doći. Poznavala sam i nastradalog Aleksandra sa kojim je bila u kolima kada se desila nesreća.

Predobra porodica doživela tragediju

Kako nam potom objašnjava sagovornica, Anina porodica je nakon ove porodične tragedije razorena i neutešna.

- Oni su neutešni, ne mogu da prihvate činjenicu da je više nikada neće videti. Oni su svi tako divni i dobri ljudi, koji su svojim mukotrpnim radom sve stekli. Majka joj radi u jednom zlatiborskom hotelu, dok otac kao i svi oni radi porodični biznis od kog žive. Sećam se, baka joj je učiteljica koja ih je čuvala i podigla. Nemam reči da se takva tragedija dogodi ovoj porodici.

Kako je potom dodala porodica je od nedelje uveče preživljavala agoniju.

- Ljudi su bili zabrinuti, nisu znali gde je, što se ne javlja. Zaista su bili u nekom stanju ludila. To nije ličinilo na nju jer je ona bila jako odgovorna osoba, telefon je uvek nosila sa sobom, a kada bi joj poslali poruku odgovara bi u rekordnom roku, da ne kaže odmah - kaže ona i dodaje:

- Tog dana, u nedelju sam videla njenog brata u gradu, ali u tom trenutku nisam znala da je traže. Tek kasnije sam saznala da je nestala i šokirala sam se iskreno - kaže nam ona i dodaje da se čula sa ostalim prijateljicama i da joj je jedna od njih rekla da je otišla sa Aleksandrom za Beograd, ali da se vraćaju za dva dana.

Kako nam potom objašnjavaju žitelji Zlatibora, nastradali Masalušić je često boravio kod njih na planini s obzirom da porodica Stojković ima restoran.

Upali u rupu

- Navodno, taj lokal drže sinovi Nebojše Stojkovića Stojketa, a pošto mu je Aleksandar član obezbeđenja često je boravio dole. Takođe, Anin brat je konobar u tom lokalu pa se oni svi međusobno dobro poznaju - objašnjavaju oni i dodaju da ih je potpuno slomila vest da je divna Ana nestala, a zatim je stigla tužna vest, da je više nema.

Neutešna porodica sprema sahranu, dok čeka nalaze obdukcije koji bi pokazali kako je nastupila smrt njihove mezimice kojoj su pravili veselje pre dve godine kada su slavili njeno punoletstvo.

Istraga povodom saobraćajne nesreće koja se dogodila u nedelju, 23. novembra u mestu Međuvršje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri na magistralnom putu Čačak-Požega je i dalje u toku. Naime, sumnja se da je do udesa došlo usled neprilagođenoj brzine kada je vozač "audija SQ" Aleksandar Masalušić izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s puta, probio zaštitnu ogradu i upao u betonski propust. Od siline udarca putnici iz "audija smrti" od zadobijenih povreda preminuli su na licu mesta. Da nesreća bude još veća olupina automobila u rupi bila je tri dana.

- Jako mi je žao što se sve ovo dogodilo... Ana je bila jedna divna, mlada devojka koja je ambiciozno želela da uspe u životu. Nije htela da studira negde u okolini već je odlučila da uspe da završi fakultet u Beogradu i išla je na Pravni fakultet - kaže za Kurir prijateljica preminule devojke i dodaje:

- Nekoliko dana pre nesreće sam je srela kod nas u gradu, i rekla mi je da ide ovih dana za Beograd ali da će se odmah vratiti pa ćemo se družili. Nažalost, do toga nikad neće doći. Poznavala sam i nastradalog Aleksandra sa kojim je bila u kolima kada se desila nesreća.

Predobra porodica doživela tragediju

Kako nam potom objašnjava sagovornica, Anina porodica je nakon ove porodične tragedije razorena i neutešna.

- Oni su neutešni, ne mogu da prihvate činjenicu da je više nikada neće videti. Oni su svi tako divni i dobri ljudi, koji su svojim mukotrpnim radom sve stekli. Majka joj radi u jednom zlatiborskom hotelu, dok otac kao i svi oni radi porodični biznis od kog žive. Sećam se, baka joj je učiteljica koja ih je čuvala i podigla. Nemam reči da se takva tragedija dogodi ovoj porodici.

Kako je potom dodala porodica je od nedelje uveče preživljavala agoniju.

- Ljudi su bili zabrinuti, nisu znali gde je, što se ne javlja. Zaista su bili u nekom stanju ludila. To nije ličinilo na nju jer je ona bila jako odgovorna osoba, telefon je uvek nosila sa sobom, a kada bi joj poslali poruku odgovara bi u rekordnom roku, da ne kaže odmah - kaže ona i dodaje:

- Tog dana, u nedelju sam videla njenog brata u gradu, ali u tom trenutku nisam znala da je traže. Tek kasnije sam saznala da je nestala i šokirala sam se iskreno - kaže nam ona i dodaje da se čula sa ostalim prijateljicama i da joj je jedna od njih rekla da je otišla sa Aleksandrom za Beograd, ali da se vraćaju za dva dana.

Kako nam potom objašnjavaju žitelji Zlatibora, nastradali Masalušić je često boravio kod njih na planini s obzirom da porodica Stojković ima restoran.

Upali u rupu

- Navodno, taj lokal drže sinovi Nebojše Stojkovića Stojketa, a pošto mu je Aleksandar član obezbeđenja često je boravio dole. Takođe, Anin brat je konobar u tom lokalu pa se oni svi međusobno dobro poznaju - objašnjavaju oni i dodaju da ih je potpuno slomila vest da je divna Ana nestala, a zatim je stigla tužna vest, da je više nema.

Neutešna porodica sprema sahranu, dok čeka nalaze obdukcije koji bi pokazali kako je nastupila smrt njihove mezimice kojoj su pravili veselje pre dve godine kada su slavili njeno punoletstvo.

Istraga povodom saobraćajne nesreće koja se dogodila u nedelju, 23. novembra u mestu Međuvršje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri na magistralnom putu Čačak-Požega je i dalje u toku. Naime, sumnja se da je do udesa došlo usled neprilagođenoj brzine kada je vozač "audija SQ" Aleksandar Masalušić izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s puta, probio zaštitnu ogradu i upao u betonski propust. Od siline udarca putnici iz "audija smrti" od zadobijenih povreda preminuli su na licu mesta. Da nesreća bude još veća olupina automobila u rupi bila je tri dana.

Autor: S.M.