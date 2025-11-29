JEZIVA TRAGEDIJA KOJA JE POTRESLA SRBIJU U SLIKAMA: Kako je automobil smrti u kome su POGINULI Ana i Aleksandar završio u 'BETONSKOJ GROBNICI'?! (FOTO)

Jedna od najvećih misterija saobraćajne nesreće u Međuvršju u kojoj su poginuli Ana Radović i Aleksandar Masalušić jeste kako je ''audi smrti'' na onakav način završio u betonskom ispustu.

Pored fotografija pomoću kojih se može naslutiti kako se dogodila ovakva nesreća, o tome su pričali i stručanjaci.

- Mala je verovatnoća da automobil onako završi u onako malom prostoru. Dizalicom da ga spuštate ne biste ga tako precizno spustili - rekao je ranije Milan Vujinić, penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta.

Sleteli sa magistralnog puta

Automobil "audi SQ" kojim je upravljao Aleksandar kretao se iz pravca Zlatibora ka Beogradu. Mrak je već bio pao. Na suvozačkom mestu sedela je Ana Radović (20).

Saobraćajna nesreća se dogodila u blizini Međuvršja, na magistralnom putu Požega - Čačak koji prati tok Zapadne Morave. Istraga bi trebalo definitivno da utvrdi sve okolnosti; zasad se pretpostavlja da je "audi SQ" usled neprilagođene brzine vožnje izleteo s puta baš na mestu na kojem je bila oštećena zaštitna ograda.

Udarili u betonski zid

Ana Radović i Aleksandar Masalušić udarili su u betonski ispust, u koji je ''audi'' upao.

Pretpostavlja se da je automobil posle sletanja sa puta udario u deo betonskog zida pri gornjem desnom delu propusta.

Oštećenja automobila opravdavaju ovu teoriju.

Automobil je u potpunosti uništen, a Ana i Aleksandar su poginuli na mestu od siline udarca.

Kako je automobil sa Anom i Aleksandrom skliznuo u kanal?

Automobil se posle frontalnog udarca u betonski zid zaustavio na blagoj kosini, usled čega je skliznuo u svoju grobnicu - betonski propust.

Slike sa mesta nesreće pokazuju detalje užasne tragedije, kao i kako je automobil zatečen.

"Sa desne strane kosina..."

Boris Antić, sudski veštak i profesor Saobraćajnog fakulteta, objasnio je na koji način je moglo da dođe do sletanja automobila i pada u betonski propust.

- Sa desne strane kosina... Dakle, put je u takozvanom useku i kada je automobil sišao sa kolovoza, on je praktično bio svojim levim bokom na nižoj visini, a svojim desnim bokom na višoj visini. On je bio zakošen pod nekim uglom. Pretpostavljam da je pod tim uglom tako i na boku dospeo u taj tzv. betonski propust - rekao je Antić.

Nevidljivi tragovi

Ukoliko je ova teroija tačna, to objašnjava i činjenicu da niko nije mogao da vidi automobil, osim iz nekog višeg vozila ili ptičije perspektive. Praktično je automobil bio ''nevidljiv''.

Na slikama se ne može uočiti ni betonski propust u koji je upao vozilo sa Anom i Aleksandrom za kojima se tragalo tri dana.

Čak ni osobe koje su prošle magistralom minut posle ove nesreće nisu mogle da primete crni automobil skriven u propustu.

Jedino što bi neki vozač u prolazu mogao da primeti jeste oštećena ograda - ali se veruje da je bila oštećena i pre nesreće, pa nije predstavljala ništa alarmantno na prvi pogled.

Autor: Iva Besarabić