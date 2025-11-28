AKTUELNO

Hronika

ODGOVOR NA PITANJE KOJE MUČI KOMPLETNU JAVNOST U SRBIJI: Evo zašto nije bilo reakcije na POZIV ZA POMOĆ iz audija smrti! Mladen Mijatović sve do detalja objasnio

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Printscreen Nestali Srbija/Privatna arhiva ||

Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) stradali su u nesreći u blizini Čačka.

Način na koji se nesreća dogodila, mesto na kojem je automobil završio kao i činjenica da je bilo potrebno tri dana da se otkrije šta im se zapravo dogodilo otvorili su mnoga pitanja na koje javnost u Srbiji već dva dana pokušava da dobije odgovor.

Novinar Televizije Pink Mladen Mijatović je rekao da je brzina najverovatnije u najvećoj meri doprinela ovoj saobraćajnoj nezgodi sa fatalnim posledicama.

- Prvi rezultati istrage ukazuju da je osnovni uzrok ljudski faktor, odnosno nepoštovanje propisa od strane vozača, dakle prebrza vožna. To se vidi na osnovu obdukcije stradalih i položaja u kojem je nađeno vozilo i oštećenja - rekao je Mijatović.

On je napomenuo da istraga dalje utvrditi da li je vozilo bilo tehnički ispravno, kao i da li je vozač eventualno bio pod dejstvom alkohola ili narkotika, te da li su koristili pojaseve.

Mijatović je objasnio da je dežurnim službama dojavljeno da je neko vozilo sletelo sa magistralnog puta i odmah su izašli da teren, a fokus je bio na jezeru jer je tako dojavljeno.

- To je bila nepotvrđena informacija. Proveravalo se da li je negede bila oštećena bankina, da li ima tragova na travi... - istakao je Mijatović.

Foto: Pink.rs

Osvrnuvši se na navode da su upućena dva panik poziva, Mijatović je objasnio da novija vozila imaju dva tastera na krovu - na jednom je slovo "I", a na drugom "SOS".

- Kada se pritisne taster "I", uspostavlja se komunikacija sa kompanijom koja je proizvođač vozila ili prodavac vozila. Za ovaj konkretan slučaj nemamo još preciznu potrvrdu kako je upućen poziv za pomoć. Pametna vozila, u slučaju nesreće, sama šalu signal da je došlo do udesa - naveo je Mijatović.

Prema njegovim rečima, u EU se šalje signal na sistem 112, a Srbija još nije u tom sistemu i biće od sledeće godine.

- Tako da je signal upućen na broj 194, hitnu pomoć. Poziv je primljen u zdravstvenoj ustanovi, međutim, oni taj poziv nisu mogli valjano da protimače, nisu mogli da se pročitaju podaci - GPS koordinate, upotreba pojaseva, smer, tačna oznaka vozila - precizirao je Mijatović.

Autor: S.M.

#Ana Radović

#Nesreća

#Tragedija

#udes

#Čačak

POVEZANE VESTI

Hronika

I NESTANAK STOJKETOVOG TELOHRANITELJA BIO PRIJAVLJEN POLICIJI: Oglasilo se tužilaštvo, evo šta je sve utvrđeno tokom istrage! Najnoviji detalji

Hronika

OVO JE NAJVEĆA MISTERIJA NESREĆE U KOJOJ SU POGINULI ANA I ALEKSANDAR: Sve se desilo na prometnoj magistrali, a niko ništa nije video ni čuo?!

Hronika

MUŠKARAC KOJI JE POGINUO U KOLIMA SA ANOM IMAO KRCAT DOSIJE! Evo za šta je sve vozač 'audija' kažnjavan (FOTO/VIDEO)

Hronika

OVO JE MOGUĆI UZROK NESREĆE KOD ČAČKA! Ana i Stojketov telohranitelj 'audijem' sleteli sa puta, NA MESTU ostali mrtvi! Najnovije informacije iz istrag

Hronika

RADIO ZA STOJKETA, PREŽIVEO ATENTAT, PA POGINUO S ANOM (20)! Ovo je Aleksandar koji je sleteo 'audijem' u kanal kod Čačka (FOTO+VIDEO)

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! Ana i vozač 'audija' smrti ostali na mestu MRTVI! Ovo su najnoviji detalji TRAGEDIJE koja je potresla Srbiju! (FOTO+VIDEO)