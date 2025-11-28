ODGOVOR NA PITANJE KOJE MUČI KOMPLETNU JAVNOST U SRBIJI: Evo zašto nije bilo reakcije na POZIV ZA POMOĆ iz audija smrti! Mladen Mijatović sve do detalja objasnio

Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) stradali su u nesreći u blizini Čačka.

Način na koji se nesreća dogodila, mesto na kojem je automobil završio kao i činjenica da je bilo potrebno tri dana da se otkrije šta im se zapravo dogodilo otvorili su mnoga pitanja na koje javnost u Srbiji već dva dana pokušava da dobije odgovor.

Novinar Televizije Pink Mladen Mijatović je rekao da je brzina najverovatnije u najvećoj meri doprinela ovoj saobraćajnoj nezgodi sa fatalnim posledicama.

- Prvi rezultati istrage ukazuju da je osnovni uzrok ljudski faktor, odnosno nepoštovanje propisa od strane vozača, dakle prebrza vožna. To se vidi na osnovu obdukcije stradalih i položaja u kojem je nađeno vozilo i oštećenja - rekao je Mijatović.

On je napomenuo da istraga dalje utvrditi da li je vozilo bilo tehnički ispravno, kao i da li je vozač eventualno bio pod dejstvom alkohola ili narkotika, te da li su koristili pojaseve.

Mijatović je objasnio da je dežurnim službama dojavljeno da je neko vozilo sletelo sa magistralnog puta i odmah su izašli da teren, a fokus je bio na jezeru jer je tako dojavljeno.

- To je bila nepotvrđena informacija. Proveravalo se da li je negede bila oštećena bankina, da li ima tragova na travi... - istakao je Mijatović.

Osvrnuvši se na navode da su upućena dva panik poziva, Mijatović je objasnio da novija vozila imaju dva tastera na krovu - na jednom je slovo "I", a na drugom "SOS".

- Kada se pritisne taster "I", uspostavlja se komunikacija sa kompanijom koja je proizvođač vozila ili prodavac vozila. Za ovaj konkretan slučaj nemamo još preciznu potrvrdu kako je upućen poziv za pomoć. Pametna vozila, u slučaju nesreće, sama šalu signal da je došlo do udesa - naveo je Mijatović.

Prema njegovim rečima, u EU se šalje signal na sistem 112, a Srbija još nije u tom sistemu i biće od sledeće godine.

- Tako da je signal upućen na broj 194, hitnu pomoć. Poziv je primljen u zdravstvenoj ustanovi, međutim, oni taj poziv nisu mogli valjano da protimače, nisu mogli da se pročitaju podaci - GPS koordinate, upotreba pojaseva, smer, tačna oznaka vozila - precizirao je Mijatović.

