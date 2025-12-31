LEDENI DAN U SRBIJI: Evo gde će padati sneg i šta nas očekuje u novogodišnjoj noći

U Srbiji u sredu u većini predela ledeni dan. Očekuje se smena sunca i oblaka, a u centralnim, istočnim, jugoistočnim i severoistočnim predelima ponegde pojava kratkotrajnih pljuskova snega.

U Vojvodini vedro, u toku noći naoblačenje, u Banatu ponegde provejavanje slabog snega. Duvaće umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -9 do -2, maksimalna dnevna od -3 do 2°C. U novogodišnjoj noći LEDENO, temperatura od -10 do -2, na višim planinamma i Pešteru i niže.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u sredu ledeni dan. Smena sunca i oblaka, uz umeren severozapadni vetar. Jutranja temperatura -4, tokom dana 0°C. U novogodišnjoj noći temperatura od -4 do -2°C.

Autor: Marija Radić