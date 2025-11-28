SNEG ĆE PADATI CELU NOĆ: Očekuje nas ledeni udar, evo kada počinje u Beogradu i šta nas čeka za vikend

Danas je u Srbiji oblačno i hladno vreme, a u nižim predelima uglavnom sa slabom kišom, ali i ledenom kišom, dok snega ima u brdsko-planinskim predelima.

Jače snežne padavine kako se vidi na radarskim snimcima stižu u drugoj polovini dana, kada će snega biti u većem delu Srbije, kao i u Beogradu.

Prognoza RHMZ za danas

Kako je RHMZ objavio u vremenskoj prognozi u Srbiji danas preovladava oblačno i hladno vreme uz slab sneg, kišu i susnežicu, dok se u planinskim predelima očekuje i ledena kiša.

- Danas oblačno i hladno sa slabim snegom, u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije i sa kišom i susnežicom, dok se u oblasti Homoljskih planina i u višim planinskim predelima jugoistočne Srbije očekuje i ledena kiša. Padavine će uglavnom biti slabe, a nešto veća količina padavina očekuje se samo na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja, od 0 do 3 stepena Celzijusa, a na istoku zemlje i u Banatu od 4 do 6 stepeni Celzijusa - prognozira za RHMZ.

Takođe, u Beogradu je vreme, kako navodi RHMZ u odvojenom delu mateorološke najave, oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom i susnežicom, a kratkotrajno i slabim snegom. Temperatura bez većeg kolebanja, oko 2 stepena celzijusa.

Kada će da pada dosta snega, i gde će biti ledene kiše

Sneg danas neminovno dolazi u veći deo Srbije, vidi se na radarskim slikama na sajtu "vreme radar".

Jače snežne padavine tako će od 17 sati zahvatiti skoro celo područje Kosova i Metohije, jugoistoka zemlje, a na području Vranja i u okolini Knjaževca padaće i ledena kiša. Sneg će pasti i u Prokuplju, Kuršumliji, Kruševcu, Trsteniku, Novom Pazaru, a uz sneg temperatura u 18 sati pada ispod nule u Tutinu (-1) i Kopaoniku (-4).

Već u 20 sati sneg će pasti u na područje Požege, Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Kragujevca, Mladenovca, Aranđelovca, Topole. Osim snega minus će biti u Ivanjici (-1) i Sjenici (-3).

Sneg u Beogradu u 21 sat

Sneg će pasti u okolini Beograda već u 20 sati, a sat kasnije i u prestonici, gde će nastaviti jače da veje tokom noći sve do 11 sati u subotu.

Kako se vidi na radarskim snimcima jače snežne padavine i kiša širiće se tokom noći sa juga ka centralnim i severnim delovima Srbije.

Gde su upaljeni meteoalarmi

Zbog vremenskih prilika na snazi su danas meteoalarmi koji upozoravaju da je vreme opasno i potencijalno opasno zbog snega.

Žuti meteoalarm zbog snega i leda danas je na snazi u:

Sremu

Beogradu

Zapadnoj Srbiji

Šumadiji

Pomoravlju

Kosovu i Metohiji

Narandžasti meteoalarm zbog snega i leda danas je na snazi u:

Istočnoj Srbiji

Jugoistočnoj Srbiji

Jugozapadnoj Srbiji

Sutra će žuti meteoalarm biti na snazi samo na području Zapadne Srbije i Šumadije.

Kakvo nas vreme čeka za vikend

U vremenskoj prognozi za vikend RHMZ navodi da se u subotu očekuje postepeni prestanak padavina, dok će od nedelje biti toplije. - U subotu oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Krajini očekuje kiša.

Pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od -1 do 4 stepena Celzijusa, a na istoku zemlje do 6 stepni Celzijusa - navodu u prognozi RHMZ, i dodaju:

- Od nedelje do četvrtka u većini krajeva malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, samo se uz nešto više oblačnosti slaba kiša, u planinskim predelima slab sneg očekuje u nedelju na istoku Srbije, a u utorak kratkotrajna kiša je moguća i na krajnjem severu Vojvodine. U petak i subotu jače naoblačenje, koje će mestimično usloviti kišu.

Autor: Marija Radić