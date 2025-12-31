MLADI MASOVNO ZAVRŠAVAJU U HITNOJ! Doktorka izdala upozorenje na OPASAN TREND za praznike: Oni često ne znaju šta zapravo konzumiraju

Proslava novogodišnjih i božićnih praznika za mnoge je sinonim za radost, druženje i veselje. Ipak, upravo u tim danima hitne službe i specijalizovane bolnice beleže povećan broj mladih ljudi koji traže pomoć zbog prekomerne konzumacije alkohola i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Prim. dr sci. med. Diana Raketić, specijalista psihijatrije i direktor Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Drajzerova, ističe za Javni servis da se problemi ponavljaju iz godine u godinu, ali sa sve težim posledicama.

- Iz godine u godinu se ponavljaju ti isti obrasci, malo uvek teže. Nažalost, česta budu ta akutna intoksikacija alkoholom, u kombinaciji sa raznim supstancama, danas su sve supstance dostupne, razne klupske droge. To su uglavnom mladi ljudi, među kojima je trend da je normalno preterano konzumirati alkohol. Niko ne govori o posledicama, a one su vrlo opasne, teške i nekad pogubne - objašnjava dr Raketić.

Praznici i mladi u hitnim službama

Kako Raketić ističe, hitne službe posebno su zauzete tokom praznika, kada dolazi do tzv. "bindžovanja" - konzumiranja velike količine alkohola u kratkom vremenskom periodu.

- Najčešće primamo pacijente od 16. do 30. godine, koji traže pomoć upravo zbog te prekomerne konzumacije alkohola. Nekako mi je žao da ti godišnji praznici, radost i veselje, budu provedeni u hitnoj službi - dodaje ona.

Kombinacija alkohola sa ilegalnim supstancama dodatno komplikuje situaciju.

- Nikad se od toga ne zaustave sa alkoholom. Alkohol bude jedna ulazna vrata, pa to je jednokratno pijenje, intoksikacija, pa vam budu razne supstance. Nismo ne znaju šta je, pa vi tako u hitnoj službi gledate po kliničkoj slici o čemu se radi. To su uglavnom ilegalne supstance, ne zna se šta je u tom paketiću, koja je količina. Oni uglavnom misle da su to amfetamini, a nisu amfetamini, nema te kliničke slike, to su mešavine - upozorava Raketić.

Posledice prekomernog pijenja i zloupotrebe supstanci nisu bezazlene.

- To nisu neka obična pijenja, neka bezazlena pijanstva. Svi vaši vitalni organi - mozak, srce, pluća su ugroženi. Ono što mi vidimo u hitnoj službi, povraćanja, gubitak svesti, nesigurnost u hodu, poremećaj srčanog ritma, svašta nešto. Mnogi ljudi imaju neke svoje probleme za ni ne znaju, a koje, baš sa tom intoksikacijom, mogu platiti kobno - navodi Raketić.

Trendovi zloupotrebe supstanci

Pored alkohola, sve veći problem predstavljaju stimulativne psihoaktivne supstance, poput kokaina i amfetamina.

- Mene je najviše zabrinulo što primećujem poslednjih godina dana jedan trend zloupotrebe i zavisnost od stimulativnih psihoaktivnih supstanci. Prvenstveno mislim na kokain i amfetamine. To su uglavnom visokoobrazovani ljudi. Tačno se primećuje kod nas jedan trend tihe epidemije kod uspešnih ljudi. Nije baš lako raditi sa ljudima koji su završili prestižne fakultete, vrlo su uspešni, a s druge strane se bore, muče i nije im lako sa jednom ozbiljnom problematikom kao što je zavisnost od stimulativnih supstanci.

Kako preduprediti rizike

Raketić apeluje na roditelje i mlade da razgovaraju o opasnostima i da se praznici mogu provesti bez supstanci.

Za mlade poruka je jasna: moguće je radovati se i veseliti bez preterivanja.

- Treba da budu srećni, da se raduju i vesele, ali to mogu i bez supstanci. Ako se odluče na konzumaciju, neka to bude umeren, odgovoran alkohol, dok supstance sigurno nisu put do sreće - zaključila je dr Raketić.

Autor: S.M.