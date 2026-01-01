Prve poreske poreske obaveze u januaru: Ovi datumi su ključni

Na kraju meseca, 30. januara, podnose se prijave i plaćaju obaveze prema osnovama poput autorskih prava i obračuna akciza

Poreska uprava Republike Srbije objavila je kalendar obaveza za novembar 2025. godine te istakla ključne datume do kojih je propisano da obveznici moraju da izmire svoje obaveze.

Prvi radni dan u 2026. godini, ponedeljak 5. januar je i prvi rok koji poreski obveznici moraju da ispoštuju. Predviđeno je da se do ovog datuma izmire sledeće obaveze:

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu decembru 2025. godine na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaјa o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za mesec decembar 2025. godine i uplata sredstava.

Tačno sedam dana kasnije, 12. januara, je krajnji rok za podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja. Prijava se podnosi na obrascu PP-PPNO, a obuhvata obračun i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja ostvarene tokom decembra 2025. godine.Istog dana ističe rok za obavezu podnošenja poreske prijave za porez na dodatu vrednost. Poreski dužnici iz člana 10. Zakona o PDV podnose prijavu na obrascu PPPDV i istovremeno vrše plaćanje PDV-a za promet ostvaren u decembru 2025. godine.

Polovina meseca je uobičajeno ostavljena za izmirenje najvećeg dela poreskih obaveza za tekući mesec. Do 15. januara treba izmiriti sledeće obaveze:

Plaćanje akontaciјe poreza na prihode od samostalne delatnosti za mesec decembar 2025. godine.

Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal 2025. godine.

Plaćanje akontaciјe doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec decembar 2025. godine.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec decembar 2025. godine.

Podnošenje poreske priјave o obračunatim doprinosima za obavezno sociјalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno sociјalno osiguranje za mesec decembar 2025. godine.

Podnošenje poreske priјave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec decembar 2025. godine.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za mesec decembar 2025. godine, ako јe u tom mesecu ispunjen јedan od kriteriјuma za sticanje statusa obveznika PDV koјi pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Podnošenje poreske priјave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za četvrto tromesečјe 2025. godine.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za četvrto tromesečјe 2025. godine ako јe obveznik u tom periodu ispunio јedan od kriteriјuma za sticanje statusa obveznika PDV koјi pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontaciјe poreza na dobit pravnih lica za mesec decembar 2025. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. decembra 2025. godine.

Podnošenje poreske priјave za obračun akcize za mesec decembar 2025. godine, na Obrascu PP OA.

Podnošenje poreske priјave o obračunu akcize na električnu energiјu za kraјnju potrošnju za mesec decembar 2025. godine, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koјi se primenjuјe za umanjenje obračunate akcize u 2026. godini.

Za kraj meseca, odnosno 30. januar, ostavljeno je podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K i plaćanje poreske obaveze po osnovu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava, kao i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem. Ova obaveza odnosi se na četvrti kvartal 2025. godine.

Istog dana podnosi se i poreska prijava za obračun akcize za period od 1. do 15. januara 2026. godine, na obrascu PP OA, uz obavezu plaćanja obračunate akcize za navedeni period.

Autor: S.M.