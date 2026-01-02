SPREMITE SE, STIŽE ŽESTOK UDAR ZIME! RHMZ izdao najnoviju prognozu - EVO kakvo vreme nas očekuje za Božić

Iako se danas očekuju gotovo prolećne temperature u pojedinim delovima Srbije, za vikend stiže pravi ledeni udar, a najgore će biti u nedelju, najavljuju meteorolozi.

Prema prognozi RHMZ, 4. januara se u tri dela zemlje očekuje da sneg napada i do 30 centimetara!

Ove prognoze potvrđuju i radarski snimci, sa sajta Vreme radar, na kojima se može videti da će padavine početi već od subote.

Već u noći petka na subotu očekuje se kiša na severu zemlje, kasnije bi ta kiša u pojedinim delovima, kako se bude premeštala, prelazila u sneg. Ponegde će pasti i ledena kiša. Kako se bude spuštala noć padavine, u vidu kiše, spustiće se na krajnji jug zemlje.

U nedelju prepodne prve pahulje se mogu očekivati na severu zemlje. Kako sati budu odmicali one će se intenzivirati, a u jednom momentu cela Srbija biće prekrivena snegom i kišom!

Prognoza RHMZ

Kako je ranije najavio RHMZ, u subotu ujutru i pre podne u Vojvodini, sredinom dana u zapadnim, a uveče ponegde i u centralnim predelima uz pad temperature kiša će preći u susnežicu i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom.

- Zatim oblačno i u većem delu zemlјe hladno sa snegom, uz dalјe povećanje snežnog pokrivača, i to naročito u nedelјu u zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima gde se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno i oko 30 cm snega - upozoravaju iz RHMZ.

Vreme za Božić

U južnim krajevima i dalje će biti nešto toplije, sa kišom koja će se tokom večernjih i jutarnjih sati lokalno lediti pri tlu, što povećava rizik od poledice. Početkom sledeće sedmice moguća je i ledena kiša, ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima.

- Sredinom sedmice uz dalјi pad temperature sneg se očekuje i u južnim predelima uz formiranje snežnog pokrivača i u ovim krajevima - dodaju iz RHMZ.

Prema prognozi RHMZ-a, u petak, 9. januara, očekuje se suvo vreme uz delimično razvedravanje.

Vremenska prognoza RHMZ za narednih 5 dana

Sve je izvesnije da nas nakon današnjeg prilično toplijeg dana očekuje povratak prave zime. Kako se može videti u prognozi RHMZ za narednih 5 dana, temperatura će sutra u većem delu zemlje naglo opasti, u Beogradu za čak osam stepeni.

Takođe, u Beogradu i Novom Sadu sneg ne bi trebalo da prestaje da pada od sutra pa sve do utorka, puna tri dana. Ovakvu prognozu Srbija odavno nije videla.

Autor: Iva Besarabić