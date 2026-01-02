SLAVIMO SVETOG IGNJATIJA: Evo zašto se danas deca povlače za uvo i kako je njegovo SRCE ostalo netaknuto među lavovima?!

AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas proslavlja Svetog Ignjatija, poznatog kao Bogonosac, prvu slavu u Novoj godini.

Sveti Ignjatije, učenik Jovana Bogoslova, poznat je još i kao Ignjatije Antiohijski, a nazvan je Bogonoscem zato što ga je Isus Hristos držao u rukama dok je bio dete.

Bio je treći patrijarh Antiohijske crkve i uveo je antifonski način pojanja u crkvi. Odbio je da prizna idolopoklonstvo, zbog čega je 106. godine u Rimu bačen lavovima.

Zveri su ga rastrgle, ali njegovo srce ostalo je netaknuto. Kažu da se i danas javlja svakome ko ga, u nevolji, priziva u pomoć.

Prema narodnom verovanju, danas ne treba raditi teške poslove, naročito ženske, a decu valja povući za uvo da što više porastu u ovoj godini.

Ponegde se ovaj dan, koji obiluje ritualnim radnjama, naziva i Kokošinji dan ili Kokošiji Božić, a slavi se i kao krsna slava.

