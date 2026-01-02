OPASNOST NA PUTU, GRAĐANI UPOZORENI! Kiša u subotu veče prelazi u led, putari u pripravnosti

Kako su naveli iz ''Puteva Srbije'', sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti.

JP ''Putevi Srbije'' apelovalo je večeras na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje, 3. i 4. januara, očekuje kiša koja će se lediti na tlu, dok se na severu i istoku Srbije očekuju snežne padavine.

''Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine'', navodi se u saopštenju JP ''Putevi Srbije''.

