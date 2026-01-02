Mnogo toga je urađeno, ali se sa radom ne staje! Prva međunarodna konferencija Inkluzivna Srbija - Izazovi perspektive nosi snažnu poruku: Vaša borba je i naša borba (VIDEO)

U Beogradu je održana Prva međunarodna konferencija Inkluzivna Srbija Izazovi perspektive odakle je poslata poruka da će Srbija tokom 2026. godine učiniti značajne korake u oblasti inkluzivnosti što uključuje i veći deo budžetskih sredstava opredeljenih za ovu temu, kao i rad na stvaranju centralnog registra osoba sa invaliditetom.

Mnogo toga je urađeno, ali se sa radom ne staje kako bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom u našoj zemlji. To je poruka sa Prve međunarodne konferencije Inkluzivna Srbija Izazovi i perspektive.

- Mi ne možemo imati čarobni štapić koji bi rešio sve probleme, ali teret koji nosimo želim da podelimo. Želim da budemo najčvršći i najpouzdaniji i najiskreniji saveznici u vašoj borbi. Jer Vaša borba je i naša borba. Mislim da je inkluzivna Srbija danas nešto što više niko ne dovodi u pitanje i mislim da ćemo u 2026. godini napraviti još mnogo značajnih koraka na ovom putu - rekla je na konferenciji Milica Đurđević Stamenkovski.

U ime organizatora konferencije centar Inkluzivna Srbija obratila se Barbara Bogdanović, koja je naglasila da je svaka različitost posebna i da je važno da svaka osoba u Srbiji dobije poštovanje, razumevanje i podršku bez obzira na razliku.

- Ovo je dan ispunjen inspiracijom, kreativnošću, osmesima, i nadam se da će ih biti još više zato što su oni naše merilo da smo mi na pravom putu - rekla je Bogdanović.

Na konferenciji su uručene nagrade pobednicima likovnog konkursa Lepota je u različitosti na kojem su učestvovali đaci iz osnovnih škola širom Srbije.

- Velika čast, hvala centru Inkluzivna Srbija, Ministarstvo će uvek biti podrška za ovakve i slične predloge projekata jer zaista danas svi zajedno stvaramo Inkluzivnu Srbiju i prioritet su danas deca i mladi - rekla je Biljana Barošević.

Ona se zahvalila Dejani Nežić koja je bila član žirija.

Pobednički radovi su nagrađeni sa po 35 hiljada dinara za kupovinu slikarskih materijala kao i lap top računari. Pokrovitelj ove prve konferencije bio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Autor: Jovana Nerić