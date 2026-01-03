VELIKI GODIŠNJI INTERVJU ŽELJKA MITROVIĆA - Medijski mag najavio nove humanitarne akcije, otkrio planove za 2026. ali i obradovao zaposlene povećanjem plata do kraja godine! (VIDEO)

U ekskluzivnom intervjuu, Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group i jedan od najpoznatijih medijskih magnata u regionu, otkrio je svoju ljudsku stranu koju javnost do sada nije ima priliku da vidi.

Mitrović je na početku intervjua rekao da je pre petnaestak dana prodao deo imovine, Rok radio, i da će taj novac biti opredeljen za humanitarne akcije, za pomoć porodicama, samohranim majkama i očevima sa troje, četvoro dece.

Osnivam fondaciju "Milenija" koja se zove po mojoj pokojnoj majci i uz pomoć koje planiramo da u toku sledeće godine pomognemo 50 porodica - rekao je Željko.

Kako kaže, sreća i radost na licima članova porodica je neprocenjiva.

Kao da više ne mogu bez toga, a sve je krenulo slučajno pre 20-ak godina, kada smo pomagali domove za decu bez roditeljskog staranja. To je kontinuirana pomoć tokom cele godine - rekao je Mitrović.

Ističe da već u martu pravi veliki humanitarni bal. Ističe da je to postao deo njegovog bića, a kada pravi plan za sledeću godinu, pored zaposlenih, to mu je najbitnija kategorija.

Mitrović je rekao da Fondacija kreće sa radom 1. februara i imaće 100 miliona kao osnivački kapital i dodaje da će to biti dovoljno za sve što je u planu za narednu godinu.

Ja sam siguran da će ovo pokrenuti i druge velike firme kako bi i oni činili isto ili slično. Mi kao društvo, relativno mlado društvo, imamo još mnogo da napredujemo da bi se zvali zrelo društvo. To je proces i vidim da je ovo što smo mi radili pobudilo mnoge privrednike koji nam sada šalju i snimke. To javno istupanje sa takvim akcijama ili nastupanje, je direktna pobuda za neke druge, treće i četvrte - rekao je Mitrović i dodao da deca koja su bez roditeljskog staranja ili deca koja su u porodicama samohranih majki ili očeva, doživljavaju to kao nešto što obeležava njihovu budućnost.

Mitrović je rekao da ono kako se izoblikujemo u detinjstvu, takvi ćemo biti i u budućnosti. Dodaje da život nisu samo dani koji su prošli, već dani koje pamtimo.

Imamo veliku šansu da ta deca stasaju u generacije koje će biti bolje od nas.

Govoreći o Pink Media Grupi, Mitrović je rekao da je veoma zadovoljan rezultatima, dodaje da su oni impresivni.

Samo prvih desetak naših kompanija, poput Pinka, Apollona, PR-DC-a... pokazuju da je to tako. Proizvodnja i prodaja programa je glavna i ona napreduje i raste. Imamo tu sreću da imamo i filmski grad koji raste. Imamo jednu stajaću vojsku i produkcione kapacitete - rekao je Mitrović.

Ističe da ni jedna televizija nema svoje kapacitete koji su tako moćni.

Govoreći o zaposlenima, Mitrović je najavio reforme koje za cilj treba da imaju veću produktivnost, ali i više pravde.

Dešava se da podjedako tretiramo ljude koji ginu i rade, kao i one koji se ne pojavljuju na poslu. Treba da bude više pravde vidljivo. Moramo nagraditi one koji rade i ulažu u sebe, a više od pola tih 100 ljudi već su obavešteni o tome da su dobili otkaz - rekao je Mitrović.

Kako kaže, dobar deo pripisuje svojim slabostima, ali dodaje da će ovo biti proces koji će biti brži i da je ovo jedno pravedno rešenje od koga će imati koristi najviše oni koji najviše i rade.

U narednoj godini će biti veliki broj projekata. Dodaje da će biti još jedna serija, kviz "Otpis" od 1. marta, kao i nadogradnju svih postojećih projekata.

Suštinski, mislim da imamo koncept koji obezbeđuje lidersku poziciju. U ukupnoj digitalizaciji i transformaciji medijskoj, mi smo naše unutrašnje reforme sproveli zaključno sa 2013. godinom i odgovorili na veliki broj novih digitalnih medija sa paketom sa preko 70 kablovskih kanala - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da su robotizacija, AI i digitalni mediji biti najprepoznatljiviji u narednoj sezoni od projekata koji su novi. Toša i Goša su samo deo onoga što se dešava u robotizaciji, ističe on.

Imamo i svoj sistem koji puštamo 21. januara, OPENPINK.AI, sistem koji je specijalizovan za pravljenje video klipova. To su projekti koji će biti usmereni ne samo ka tržištu Srbije i regiona, već planetarnom - rekao je Mitrović.

Ističe da smo malo tržište, mala zemlja, ali da digitalizacija baš omogućava da se svaka dobra ideja izmeri i na svetskom tržištu.

Ja sam se šalio kada sam rekao da će roboti zameniti voditelje na Pinku, ali imate u svetu čak i te slučajeve, poput avatar oblika. To je ste jedan problem na koji cela civilizacija nije dovoljno spremna. Neće se ta stvar videti samo kada je naš biznis u pitanju, osnovne kanale oko kojih je okupljen najveći broj zaposlenih, nastaviće da žive život tradicionalnih medija. Za manje od naredne dve godine, imaćemo situaciju da budemo na pragu najveće recesije čovečanstva, upravo zbog AI - rekao je Mitrović.

Kako kaže, AI čini da recesija bude u svim zemljama sveta veoma duboka, dodaje da nije veliki optimista kada je završnica te recesije u pitanju.

Ističe da ne treba biti previše nervozan zbog toga, bar dok ne vidimo i ne sačekamo da se okonča veliki broj sukoba u Evropi.

Mitrović je rekao da ne želi da bude pesimista, ali da ne bi bilo loše da krajičkom oka posmatramo šta se dešava i budemo spremni.

Mi ćemo sa sadašnjih 125 hiljada dinara, koliko iznosi prosečna plata na Pinku, da se popnemo na 150 hiljada dinara, a dok najniža neće biti ispod 100 hiljada - rekao je Mitrović.

Govoreći o PRDC-u rekao je da pokušavaju da razviju i prave lagere, ali da ne prodaju mnogo toga, jer bi to značilo učestvovanje u nekakvim sukobima.

Čekamo trenutak da se sve primiri pa da tada prodajemo svoju tehnologiju - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao je minsko polje oko geopolitičkih stvari preosetljivo, zato, dodaje, ne žuri nigde, već čeka mirnija vremena za prodaju i osnivanje fabrika.

Kako kaže, smatra da će i rat koji na je svima zagorčao živote, da se ne okončava, već da će se tek desiti. Dodaje da nije optimista kada je svetska politika u pitanju, ali da je optimista kada je Srbija u pitanju.

Mislim da predsednik Vučić ima jednu relativno opreznu politiku, sagledavajući šta sve može vrlo brzo da se desi. Ja sam nedvosmisleno za Evropsku uniju, tu nema sumnji niti dilema. Međutim, mi Srbi imamo taj problem da uvek merimo po sebi i svojim interesima, nismo uvek na strani gledanja koje je rasterećeno od sopstevenih interesa. Ako kažemo da je Kosovo Srbija, onda moramo reći da je Dombas Ukrajina - rekao je Mitrović.

Ističe da Srbi na čaroban način vole Ruse, a oni na tu ljubav nikada nisu uzvratili.

Ja mislim da Srbija i to razume i da polako dolazi i do te vrste sazrevanja kod nas - rekao je Mitrović.

Govoreći o NIS-u, rekao je da je predvideo događaje oko njega, ističe da je to jedna od stvari koja se sa njegovog aspekta u kategoriji pitanja oko neuzvraćene ljubavi.

MIslim da je taj problem mogao da bude rešen za 5 minuta. Mislim da su krivi oni koji su ga prodali u ovoj zemlji, to je vreme Tadića i Koštunice. Mi smo zemlja gde se naknadna politička odgovornost ne ustanovljava - rekao je Mitrović.

Kada je politička situacija u Srbiji u toku 2025. godine u pitanju, Mitrović je rekao da je početkom 2025. rekao više puta da tome ne pridaje veću pažnju nego što je to podrazumevajuće, jer, dodaje, čim se videlo da pad nadstrešnice nije nikakav motiv, već politička priča koja je veoma duboka, rekao je da to nije održivo.

To je kao kada dobijete jedinjenje ugljene kiseline koja ima potrebu da se ponovo pretvori u vodu ili ugljen dioksid. Kao što kisela voda izvetri, tako će se i oni pre ili kasnije survati. Sve što se uspostavlja na pitanjima ponude i potražnje, nije održivo - rekao je Mitrović.

Ističe da ne misli da je to ozbilja stvar, već da je obična kripto revolucija koja ima tendenciju da se brzo sravni sa nulom.

Svi su malo odgovorni za to, kao i mediji koji su te teme cedili i produžili ceo proces, za koji mislim da je bilo moguće okončati za 6 meseci - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da se stav uvek isplati. Dodaje da ovo nije bila politička bitka.

Mislim da se zdrav razum vraća, ali nemamo razlog da se ljudimo na ove nove generacije, ljudi koji nisu proživeli raspad države, ne znaju da se ovo gde sada žive zove renesansa, da se živi hiljadu puta bolje, ali oni nemaju to sa čim da uporede - rekao je Mitrović.

Kako kaže, siguran je da oni ne znaju da im te promene neće vratiti kredit u banci i sprečiti izvršitelja da im dođe u stan ako ne plate kredit.

Bunt koji se formira i koristi promenu kao termin, jeste zbog mikro nezadovoljstva koji se kao koristi umesto politike - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da ništa nije promenio kod sebe u 2025. godini, već da se samo okolnosti menjaju.

Na pitanje da li ga je neko razočarao, rekao je da ako bi pravio spisak, intervju bi trajao satima, ali dodaje da je bilo puno onih koji su ga oduševili.

Želje za 2026. su mu pre svega zdravlje i mir, kao i da budemo što je moguće stabilniji i profitabilniji - rekao je Mitrović.

Autor: A.A.