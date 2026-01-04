AKTUELNO

Društvo

VODITELJKI OČI PUNE SUZA! Ćerkica Jovane Jeremić uletela u studio i izgrilila mamu: Jedan detalj će vas posebno raznežiti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Istopila se!

Voditeljka Jovana Jeremić danas je u okviru ''Jutra sa dušom'' imala priliku da razgovara sa brojnim sagovornicima, međutim, najslađi momenat bio je trenutak kada je u studio ušetala njena, svima dobro poznata ćerkica - Lea.

Foto: TV Pink Printscreen

Pre nego što je ugostila novu postavu gostiju sa kojima će razgovarati o brojnim gorućim temama u zemlji i svetu, Jeremićeva je sa svojom ćerkom razgovarala kod jelke, i to o jednom od njihovih putovanja.

Međutim, ono što je ostalo kao najslađi detalj, bio je ukras na jelki, odnosno, slika njih dve u ramu.

Foto: TV Pink Printscreen

Jeremićeva je potom pozdravila ćerku i zagrlila je, a dok je koračala ka svojim sagovornicima, u očima su bile primetne suze.

Pogledajte i sami:

Video: TV Pink Printscreen

Autor: D.Bošković

#Dete

#Jovana Jeremić

#Lea

#Nova godina

#ćerka

#ćerkica

