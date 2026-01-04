KOLONE NA GRANIČNIM PRELAZIMA! Kolaps traje od jutros - APEL svim vozačima koji putuju za praznike

Na graničnim prelazima Srbije sa okolnim zemljama od jutros se stvaraju gužve, najkritičnije je na severnim i južnim prelazima, dok je dodatno saobraćaj otežan zbog snega koji ne prestaje da pada u pojedinim delovima naše zemlje.

Najkritičnije je na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom i to pri izlazu iz Srbije gde se stvaraju ogromne kolone vozila.

Na Kelebiji pri izlazu iz Srbije takođe se stvaraju gužve.

Ne vidi se kraj kolone na Preševu

Slična situacija je i na jugu Srbije, tačnije na graničnom prelazu Preševo i to pri ulazu u Srbiji. Kraj kolone doslovno se ne zbog se prostiru duž svih saobraćajnih prilaza ovom graničnom prelazu.

Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom ogromne su gužve.

Podsetimo, ogromne gužve i kilometarske kolone pčre dva dana su zabeležene na Bajakovu, graničnom prelazu sa Srbijom, dok su juče gužve na graničnim prelazima Hrvatske i BiH. Na granici se čekalo oko dva sata.

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na putničkim terminalima GP Batrovci su:

Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.

Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.

Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima.

Daleko manje gužve, kako se može videti na kamerama granične policije Republike Srbije, nalaze se na ostalim graničnim prelazima.

Kolona duga 4 kilometra

Kako javljaju čitaoci "Blica" kolona vozila duga više od 4 kilometra je na magistralnom putu Mali Zvornik-Loznica.

- Kolona će biti sve veća jer je potpuni kolaps na graničnom prelazu Mali Zvornik - Karakaj. Ne može se nigde - javljaju čitaoci "Blica".

Apel vozačima pred praznike

JP "Putevi Srbije" objavio je apel vozačima pred praznike, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na srpskim autoputevima, kao i na naplatnim rampama, ali i graničnim prelazima.

Kroz naplatne stanice koristite ENP"

JP "Putevi Srbije" preporučuje da vozači zbog bržeg prolaska vozila kroz naplatne stanice koriste elektronsku naplatu putarine (ENP) koja značajno skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja kroz 4 zemlje - Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

Takođe, JP "Putevi Srbije" apeluje na sve vozače da ne kreću na put:

bez obavezne zimske opreme

da zbog smanjene vidljivosti drže propisno odstojanje

prilagode brzinu kretanja uslovima na putu

da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoj život i živote drugih

Autor: S.M.