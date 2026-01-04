Snežna vejavica paralisala Srbiju, pojedinim delovima PRETI I LEDENA KIŠA, a u OVOM MESTU je čak 17 stepeni

Naše područje pod uticajem je ciklona sa Mediterana, ali i severa Evrope. Ujedno, naše područje predstavlja i pogranični deo susreta hladne vazdušne mase sa severa i veoma tople sa juga, uz dotok dosta vlage sa Mediterana.

Severne i centralne predele Srbije zahvatila je jaka snežna vejavica. Obilni sneg pada u Vojvodini, u Beogradu, u Šumadiji, Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu i širom centralne Srbije. Temperatura u ovim predelima je oko 0 stepeni. Prethodno je u ovim predelima južnije od Vojvodine pljuštala kiša, a pravi potop noćas i jutros zahvatio je pojas od zapadne, centralne do istočne Srbije, pri čemu je palo do 30, a u Pomoravlju, Podunavlju i delovima Šumadije i do 40 litara kiše po kvadratom metru.

Na jugu i jugoistoku Srbije pada kiša i toplije je, pa kiša pada i na višim planinama, čak i na Kopaoniku gde je 3°C. Zlatibor meri -2, a Sjenica 8 stepeni.

U ostalim ovim predelima temperature su od 5 do 10 stepeni, a na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije temperature su skoro pa prolećne, Kuršumlija meri 13, Dimitrovgrad 15, a Vranje čak 17 stepeni.

Vejavica je i u Beogradu, a temperatura je 0°C.

U nastavku dana u severnim i centralniom predelima Srbije vejaće sneg, naročito u Vojvodini, u Beogradu, u Šumadiji, u Podunavlju, na severu Pomoravlja, u Podrinju, u Kolubarskom okrugu i u Mačvi. Očekuje se da padne od 10 do 20 cm snega.

Susnežica se očekuje u zapadnim i u delovima centralne Srbije, uz sneg u planinama, u pojedinim predelima očekuje se i ledena kiša, ali na ovom području ceo dan smenjivaće se kiša, susnežica i sneg, uz pojavu ledene kiše.

Na jugu i jugoistoku Srbije padaće kiša i to do čak 2000 metara nadmorske visine, zbog čega će kiša pljuštati i na Kopaoniku.

Veći deo dana na jugoistoku Srbije biće suvo.

Maksimalna temperatura biće od 0 stepeni na severu Srbije i u Beogradu do 17 stepeni na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije.

U većem delu Srbije duvaće severozapadni vetar, na jugu zemlje jugozapadni.

U ponedeljak i utorak nad Srbijom će se sukobljavati hladna sa severa i topla sa juga, pa se ledena kiša očekuje u mnogim zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, na jugu Vojvodine i u Beogradu, u Šumadiji, u Pomoravlju i u Podunavlju, kao i u delovima Braničevskog okruga. U ovim predelima očekuje se stvaranje veoma opasne poledice.

U severnim predelima Vojvodine vejaće sneg, a kiša će pljuštati na jugu i jugoistoku Srbije, uz sneg tek na vipšim planinama iznad 1500 metara.

Maksimalna temperatura od 0 na severu do 15 stepeni na jugoisoku Srbije.

U sredu će sneg vejati u većem delu Srbije, na jugu i jugoistoku i dalje kišovito i relativno toplo.

Prema trenutnim prognozama Srbiju do srede očekuje od 20 do 60 mm padavina po kvadratnom metru, od čega bi u predelima sa snegom palo od 10 do 20 cm snega, a u Podrinju, Mačvi i Sremu i do čak 30 cm. U centralnim predelima Srbije, u Pomoravlju i Podunavlju samo noćas je palo do 40 litara, u zapadnim i istočnim od 20 do 30litara.

Na području Beograda očekuje se desetak centimetara snega.

Srbiju narednih dana očekuju veoma opasne pojave. Ledena kiša stvaraće opasnu poledicu,može ometati saobraćaj, ali i pešake. Mogla bi da ošteti električnu mrežu i da stvori i materijalnu štetu, a slična opasnost postoji i u predelima sa snegom, jer će biti veoma mokar i težak.

Putevi će biti veoma klizavi i bez zimske opreme ne krećite na put.

S obzirom na očekivane vremenske prilike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama iu upozorenjima.

Inače, veći deo Evrope pod uticajem je ledene vazdušne mase i vrko niskih temperatura, uz mećav. Na severu Evrope temperature se spuštaju i do -40 stepeni. Toplo je samo na krajnjem jugu Evrope i u oblasti Mediterana, a u Grčkoj je 20 stepeni. Ogromna temperaturna razlika između severa i juga je i u Srbiji, pa sever Srbije i Beograd trenutno mere 0°C, a jug Srbije 15 do 17 stepeni.

Autor: S.M.