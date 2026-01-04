Da li je ovo najstrašniji snimak? Drama kod Zlatibora, vozilo gubi kontrolu zbog snega, sekunde kao večnost

Sneg koji tokom celog dana ne prestaje da pada stvorio je haos na putevima širom Srbije. Klizavi kolovozi i smanjena vidljivost pretvaraju svaku vožnju u pravu borbu.
Posebno uznemirujući snimak širi se društvenim mrežama, a dolazi sa Zlatibora. Na video-zapisu se vidi kako vozilo gubi kontrolu, zanosi se levo-desno i nekontrolisano proklizava po snežnom putu, dok sekunde deluju kao večnost.
Svestan opasnosti, vozač je uključio sva četiri svetla kako bi upozorio ostale učesnike u saobraćaju da uspore i budu na oprezu, jer jedan pogrešan potez može imati ozbiljne posledice.
Srbiju danas i narednih dana, ali i za Božić očekuju veoma nepovoljne vremenske prilike. Usled toga oglasio se i RHMZ i već danas uključio narandžasti meteoalam, a od sutra delovi Srbije biće i u crvenom.
U većem delu Srbije na snazi će biti žuti i narandžasti meteoalarm, a za jugozapadni, zapadni, centralni, severoistočni i istočni deo Srbije i Beograd biće upaljen crveni meteoalarm.
Autor: S.M.