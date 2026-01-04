AKTUELNO

Društvo

Da li je ovo najstrašniji snimak? Drama kod Zlatibora, vozilo gubi kontrolu zbog snega, sekunde kao večnost

Foto: Tanjug AP/Johan Nilsson

Sneg koji tokom celog dana ne prestaje da pada stvorio je haos na putevima širom Srbije. Klizavi kolovozi i smanjena vidljivost pretvaraju svaku vožnju u pravu borbu.

Posebno uznemirujući snimak širi se društvenim mrežama, a dolazi sa Zlatibora. Na video-zapisu se vidi kako vozilo gubi kontrolu, zanosi se levo-desno i nekontrolisano proklizava po snežnom putu, dok sekunde deluju kao večnost.

Svestan opasnosti, vozač je uključio sva četiri svetla kako bi upozorio ostale učesnike u saobraćaju da uspore i budu na oprezu, jer jedan pogrešan potez može imati ozbiljne posledice.

Srbiju danas i narednih dana, ali i za Božić očekuju veoma nepovoljne vremenske prilike. Usled toga oglasio se i RHMZ i već danas uključio narandžasti meteoalam, a od sutra delovi Srbije biće i u crvenom.

U većem delu Srbije na snazi će biti žuti i narandžasti meteoalarm, a za jugozapadni, zapadni, centralni, severoistočni i istočni deo Srbije i Beograd biće upaljen crveni meteoalarm.

Autor: S.M.

#Drama

#Kontrola

#Sneg

#Zlatibor

#vozila

