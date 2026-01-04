HEROJSKI ČIN! Profesor novosadskog DIF-a spasio devojku iz Dunava

Profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Nebojša Čokorilo spasio je iz Dunava turistkinju iz Kine početkom januara, što ga je učinilo herojem u njegovom gradu, a on je rekao da uvek treba obratiti pažnju da li je nekome pomoć potrebna i biti nesebičan.

Kako je Čokorilo objasnio, on je na svojoj redovnoj ruti za trčanje čuo pozive za pomoć, bez razmišljanja skočio u Dunav i spasio život devojci.



„Čuo sam uzvike ’help’, ali sa keja ne možete da vidite da li se neko šali ili je realna opasnost. Prišla mi je jedna gospođa i rekla mi da siđem do Dunava jer se neko davi“, objašnjava Čokorilo.



Čokorilo je dodao da kada je sišao do Dunava, video je na obali Kineskinju koja je dozivala u pomoć i telo koje je plutalo u vodi sa glavom ka dole.



„Moja procena je bila da neko treba da uđe u vodu, a izgleda sam to bio ja“, rekao je Čokorilo.



Pozive za pomoć, profesor je čuo oko 14 časova i 30 minuta, a pre ulaska u Dunav, skinuo je samo patike kako bi lakše došao do devojke.



„Ja sam je lako izvukao jer nije pružila otpor, bila je pomodrela od hladnoće. Izvukao sam je, posle smo je okrenuli na bok, utoplili smo je jaknom, disala je normalno“, prisetio se Čokorilo.



Nakon izvlačenja iz vode, na teren je stigla i Hitna pomoć, a devojka se sada nalazi na Institutu u Sremskoj Kamenici i kako Čokorilo kaže – u dobrom je stanju.



Profesor novosadskog DIF-a rekao je i da nije imao puno vremena za procenu situacije, ali da prosto nije mogao da dopusti da se neko udavi pred njegovim očima.



Za svoje sugrađane koji danima dele njegovu sliku po mrežama i nazivaju ga herojem, imao je poruku da uvek treba pomoći drugima i biti solidaran i nesebičan.



Prvog januara ove godine, kada je došlo do celokupne situacije, temperatura Dunava iznosila je tri stepena.

Autor: S.M.