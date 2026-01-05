Srbija u crvenom! Svi alarmi popaljeni - oglasio se RHMZ

Crveni meteo alarm na snazi je na području Beograda, u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji, rekli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na severozapadu Srbije danas najviša temperatura neće preći nulu, a snežne padavine se nastavljaju uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

U ostalim predelima zemlje padaće kiša, koja će se pri tlu lediti. Ona će najčešća biti u centralnom pojasu zemlje - od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

Na jugu i jugoistoku Srbije se očekuje toplije vreme sa kišom.

Duvaće vetar slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni, koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak.

Vreme u Beogradu U glavnom gradu danas će biti oblačno i hladno, ujutru povremeno sa slabim snegom, tokom dana sa kišom koja će se lokalno lediti pri tlu uz najveći rizik od poledice u jutarnjim i pre podnevnim, kao i kasnijim večernjim satima. Duvaće vetar slab i umeren, jugoistočnih pravaca, a uveče zapadni i severozapadni. Temperature će se kretati od -2 do 0, a tokom naredne noći ponovo se očekuje sneg.

Najviše temperature danas kretaće se od -1 do 3 stepena Celzijusa, a na krajnjem jugu i jugoistoku biće toplije - od 7 do 12 stepeni.

RHMZ savetuje oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše.

Vreme narednih dana

Do četvrtka, 8. januara, vreme će u većem delu zemlje biti hladno, a naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći nulu i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

U ostalim krajevima Srbije padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini).

Na jugu i jugoistoku vreme će i dalje biti toplije sa kišom.

Od četvrtka hladna vazdušna masa proširiće se na celu zemlju pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine samo u subotu i nedelju.

Crveni meteo alarm upozorava na veoma opasno vreme, pri čemu su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, takvog intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja, te se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika, i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Autor: A.A.