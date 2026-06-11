POTOP U SRBIJI! RHMZ izdao hitno upozorenje: Nevreme kida sve pred sobom, grom zapalio kuću – UPALJENI NARANDŽASTI ALARMI!

Srbija je na udaru žestokog nevremena! Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) aktivirao je alarm za uzbunu – u naredna dva sata očekuje se pravi potop u Vojvodini, Beogradu, zapadnoj Srbiji i Šumadiji!

Nebo se otvorilo iznad Srbije! Dok se građani bore sa olujom, stižu prve dramatične vesti sa terena – munje i gromovi izazvali su pravi haos, a u mestu Vladimirci udar groma pogodio je kuću i zapalio krov! Vatrogasne ekipe su u trci sa vremenom, a šteta je ogromna.

RHMZ: Očekuje se 25 milimetara kiše u kratkom roku!

Situacija je kritična. Hitno upozorenje RHMZ-a jasno poručuje: u naredna dva sata, na području Vojvodine, Beograda, delova zapadne Srbije i Šumadije, očekuju se obilni pljuskovi. Količina padavina dostići će od 15 do 25 milimetara u veoma kratkom vremenskom periodu, lokalno i više, što znači da je opasnost od izlivanja bujičnih voda izuzetno velika!

Kraljevo: Grmljavina praćena gradom kida krovove!

Valjevo i Kragujevac: Potop i udari gromova ne prestaju.

Dimitrovgrad, Požega, Sjenica: Nebo se smračilo, grmljavina odjekuje krajevima.

NARANDŽASTI METEOALARM: Opasnost po ljude i imovinu!

RHMZ je popalio sve alarme. Narandžasti meteoalarm je na snazi za Zapadnu i Jugozapadnu Srbiju, Šumadiju, Istočnu i Jugoistočnu Srbiju, kao i Kosovo i Metohiju. Ovo nije naivno – narandžasti alarm znači da su vremenske pojave opasne, da mogu izazvati materijalnu štetu i predstavljati direktan rizik po ljude i životinje! Ostatak zemlje je pod „žutim“ oprezom, što znači da niko nije siguran.

Šokantan temperaturni šok

Srbija je podeljena na dve ekstremne zone. Dok se Zlatibor smrzava na svega 10 stepeni, u Vranju je i dalje sparnih 29 stepeni. Sudar hladnog fronta i visoke temperature upravo je ono što stvara ove razorne grmljavinske oblake.

Kakvo nas vreme čeka narednih dana?

Nakon večerašnjeg haosa, petak donosi vetrovito i sveže vreme, dok se olujni severozapadni vetar očekuje na istoku Srbije. Subota donosi kratkotrajno smirenje, ali već u nedelju sledi novo „prolazno naoblačenje“ sa padom temperature, kišom i pljuskovima.

Budite na oprezu i pratite zvanična upozorenja, jer se situacija menja iz minuta u minut!

Autor: D.S.