Ako još niste dobili penziju, evo kada leže na račun! Poslednja grupa penzionera dobija uvećana primanja za 6.000 dinara

Isplata uvećanih penzija za 12,2 odsto biće završena danas, 5. januara.

Uvećane decembarske penzije, podsetimo, prvo su dobili oni koji penzije primaju na kućne adrese, najavilo je Ministarstvo finansija. Od subote, 3. januara, počela je isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto.

"Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko Banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u osam sati ujutru. Svesni smo da svi imaju veće troškove tokom decembra i januara meseca, i zato nam je bilo važno da na ovaj način izađemo u susret našim penzionerima, kako bi što pre dobili svoje uvećane penzije", napisao je ministar finansija Siniša Mali na Instagram nalogu.

Dodao je da je prosečna penzija u 2025. godini iznosila oko 437 evra, dok će prosečna penzija u ovoj godini biti oko 485 evra.

Prosečna penzija veća za 6.000 dinara

Prosečna penzija za oktobar, prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, iznosi 50.686 dinara (novembarski prosek koji još nije poznat, može se razlikovati tek neznatno) tako da kada se na ovu sumu doda povećanje od pomenutih 12,2 odsto, dođe se do sume od 56.768 dinara.

To bi značilo da će najstariji građani koji imaju prosečna primanja dobiti 6.000 više.

Građani koji imaju penziju od 70.000 dinara, dobiće u januaru 8.400 dinara više.

Tako, u januaru, nakon povećanja od 12,2 odsto, ovaj penzioner primiće 78.400 dinara.

Autor: S.M.