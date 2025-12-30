VIŠE NOVCA ZA NAJSTARIJE STIŽE ZA NEKOLIKO DANA Ovo su tačni datumi isplate, prosečna penzija veća za 6.000 dinara

Isplata decembarskih penzija počinje pre Božića, 5. januara, a čekovi penzionera, baš kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao, a Vlada Srbije ispunila, biće veći za 12,2 odsto. Sa najavljenom povišicom, prosečna penzija biće veća za oko 6.000 dinara.

Fond PIO je objavio kalendar isplate decembarskih penzija. Isplata će početi 5. januara i trajaće do 6. januara, kada će penzije svim korisnicima biti isplaćene.

Isplata penzija

Penzionerima iz kategorije zaposleni će biti isplaćene 5. januara na šalterima pošte, a 6. januara preko tekućih računa.

Penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti, poljoprivredni i vojni će takođe svoje penzije dobiti 5. januara na kućne adrese i na šalterima pošte, dok će preko tekućih računa penzije biti isplaćene 6. januara. Penzioneri iz kategorije Republike bivše SFRJ će svoje penzije dobiti 5. januara.

Sa najavljenom povišicom od 12,2 odsto, prosečna penzija biće veća za oko 6.000 dinara.

Predsednik Vučić: Rašće penzije i sledeće godine

- Za oko 14 dana stižu penzije najveće do sada u istoriji naše zemlje. Rašće penzije i sledeće godine i verujem da ćete biti zadovoljni - rekao je Vučić dok je prisustvovao otvaranju nove sportske hale u Putincima, tokom razgovara sa građanima.

Ognjenović: Prosečna decembarska penzija iznosiće 56.837 dinara

- Penzije i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) će na osnovu procenta učešća neto penzija u bruto domaćem proizvodu (BDP) biti uvećana za 12,2 odsto, a primenjeno na prosečan iznos penzije za avgust od 50.657 dinara, prosečna decembarska penzija iznosiće 56.837,1 dinar, izjavio je ranije direktor Fonda PIO Relja Ognjenović.

Relja Ognjenović je za najnovije izdanje "Glasa osiguranika", glasila Fonda PIO, rekao da će se, s obzirom na to da je učešće neto penzija u BDP-u 9,98 odsto, usklađivanje primeniti u visini rasta prosečne zarade, što je za korisnike i najpovoljnije.

Istakao je da kumulativno uvećanje penzija od novembra 2024. do decembra 2025. godine iznosi 24,4 odsto.



