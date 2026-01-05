AKTUELNO

Ognjenović: Uspešno realizovana isplata uvećanih penzija

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Isplata uvećanih penzija uspešno je realizovana u skladu sa planiranom dinamikom.

Relja Ognjenović, direktor Republičkog fonda PIO tim povodom je izjavio:

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u potpunosti je i u predviđenim rokovima izvršio sve svoje finansijske obaveze, a sredstva su na vreme prosleđena bankama. Svi korisnici penzija dobiće uvećane iznose bez kašnjenja, što potvrđuje stabilnost penzijskog sistema i odgovorno upravljanje javnim finansijama. Fond PIO nastavlja da postupa u skladu sa zakonskim obavezama, vodeći računa o redovnosti isplata i zaštiti materijalne sigurnosti penzionera. Ovom isplatom još jednom je pokazano da je briga o najstarijim sugrađanima prioritet, uz želju da nova godina penzionerima donese više finansijske izvesnosti, sigurnosti i mira – istakao je Ognjenović.

