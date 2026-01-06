Donosiš novogodišnje odluke, a već znaš da ćeš ih odložiti? Evo zašto

Svake godine ista priča. Donosiš novogodišnje odluke, praviš planove i obećavaš sebi da će „ovaj put biti drugačije“, a već duboko u sebi osećaš da će se sve završiti isto kao i ranije.

Problem, kako tvrde stručnjaci, nije u manjku volje ili discipline. Pravi razlog leži u unutrašnjem pritisku, strahu od pogrešne odluke i obrascima odlaganja koje ljudi godinama ponavljaju, često nesvesno.

Kada se ne razume zašto se stalno staje na istim mestima, novogodišnje odluke postaju samo još jedan izvor razočaranja. Ljudi spolja deluju stabilno i uspešno, ali iznutra žive sa napetošću, sumnjom i osećajem da ne koriste sopstveni potencijal.

Sve više se zato govori o zrelijem i strukturisanom pristupu radu na sebi, koji ne nudi brze motivacione poruke, već pomaže da se razume kako donosimo odluke, zašto ih odlažemo i kako da smanjimo unutrašnji pritisak koji nas koči.

Kada se ti procesi razjasne, promene postaju održive – ne samo u januaru, već tokom cele godine.

Autor: A.A.