'MIR, TOPLINA I SIGURNOST - TO JE DUH KOJI NAS POVEZUJE' Ostao je zavejan i bez hrane, a onda su se pojavili ONI: Vatrogasci-spasioci i službe bezbednosti tu su u svakoj prilici, bez obzira na uslove i udaljenost (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram MUP ||

U reonu Dubašnice kod Bora, u svojoj isposnici ostao je zavejan Radiša Bakić, koji živi isposničkim životom. Zbog teških vremenskih uslova, bez mogućnosti snabdevanja hranom i lekovima, za sebe i životinje o kojima brine, jutros je organizovana hitna dostava pomoći.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Bor, sa dva terenska vozila i specijalnim vozilom sa gusenicama(KVAD), uz inicijativu i asistenciju grada Bora, pomoć JKP „3. oktobar“ koje je radnom mašinom prokrčilo deo puta, kao i podršku pripadnika PU Bor i Gorske službe spasavanja stanica Bor, uspešno su dopremili neophodnu pomoć.

Isposnica je udaljena oko 10 km od asfaltnog puta i oko 30 km od glavne magistrale.

U danima Božića, kada se podsećamo solidarnosti, brige i zajedništva, ova akcija pokazuje ono najvažnije, da su vatrogasci-spasioci i službe bezbednosti tu u svakoj prilici, spremni da se nađu i pomognu, bez obzira na uslove i udaljenost.

Mir, toplina i sigurnost - to je duh koji nas povezuje- piše u objavi MUP-a.

Autor: Jovana Nerić

