AKTUELNO

Društvo

POŠTUJETE LI OVO STARO NARODNO VEROVANJE? Iskrckajte orah na BADNJE VEČE i saznajte da li će vas pratiti sreća

Izvor: Najzena, Foto: PRIVATNA ARHIVA ||

Prema narodnom verovanju, krckanje oraha otkriva da li ćete imati sreće u godini koja je tek počela.

Naziv Badnji dan je dobio po badnjaku koji se na taj dan seče i pali, a to je ujedno i poslednji dan božićnog posta.

Badnji dan i Božić su nerazdvojni, ne samo zato što dolaze jedan posle drugog, već i zato što se dopunjavaju shvatanjima i običajima koje narod vezuje za njih.

Kako se običaji koji se vezuju za badnjak razlikuju od mesta do mesta, interesantno je saznati u šta sve narod veruje tokom ovih praznika. Recimo, prema jednom verovanju, na Badnji dan ne bi trebalo da se pozajmljuje ništa iz kuće.

Foto: Pink.rs

Ako želite da saznate kakva će vas sreća pratiti u godini, verovanje nalaže da na Badnje veče treba da krckate orahe. Svaki ukućanin treba da razbije orah, pa ukoliko je jezgro zdravo i jedro biće radosna godina onom ko je taj orah iskrckao. Ali, ako je onom ko je orah krckao plod osušen, tog neće pratiti sreća i zdravlje.

Na Badnji dan i Božić trebalo bi da izbegavate rasprave jer se smatra da u suprotnom nećete imati sreće.

Autor: D.Bošković

#Badnjak

#Božić

#badnje vece

#obicaji

#shvatanja

POVEZANE VESTI

Extra

STARO SRPSKO VEROVANJE: Iskrckajte orah na BADNJE VEČE i saznajte da li će vas PRATITI SREĆA, ali jedno nipošto ne radite!

Dom, Lepota i Moda

DA LI ZNATE ŠTA SIMBOLIŠE VAŠ KUĆNI BROJ?! Proverite da li vas prati sreća ili vam je adresa baksuzna

Lifestyle

Koje je boje vaš novčanik? Od toga zavisi da li će biti pun para ili prazan

Društvo

Trik sa laktom otkriva imate li temperaturu: Saznajte bez toplomera da li vam telo gori

Horoskop

SREĆA ĆE IH PRATITI NAREDNIH 10 GODINA: Imaju šansu da ostvare sve svoje snove

Zadruga

PONOVO BLISKI: Dušica koristi svaki trenutak da se približi Janjušu, obnova romanse na pomolu?! (VIDEO)