POŠTUJETE LI OVO STARO NARODNO VEROVANJE? Iskrckajte orah na BADNJE VEČE i saznajte da li će vas pratiti sreća

Prema narodnom verovanju, krckanje oraha otkriva da li ćete imati sreće u godini koja je tek počela.

Naziv Badnji dan je dobio po badnjaku koji se na taj dan seče i pali, a to je ujedno i poslednji dan božićnog posta.

Badnji dan i Božić su nerazdvojni, ne samo zato što dolaze jedan posle drugog, već i zato što se dopunjavaju shvatanjima i običajima koje narod vezuje za njih.

Kako se običaji koji se vezuju za badnjak razlikuju od mesta do mesta, interesantno je saznati u šta sve narod veruje tokom ovih praznika. Recimo, prema jednom verovanju, na Badnji dan ne bi trebalo da se pozajmljuje ništa iz kuće.

Ako želite da saznate kakva će vas sreća pratiti u godini, verovanje nalaže da na Badnje veče treba da krckate orahe. Svaki ukućanin treba da razbije orah, pa ukoliko je jezgro zdravo i jedro biće radosna godina onom ko je taj orah iskrckao. Ali, ako je onom ko je orah krckao plod osušen, tog neće pratiti sreća i zdravlje.

Na Badnji dan i Božić trebalo bi da izbegavate rasprave jer se smatra da u suprotnom nećete imati sreće.

