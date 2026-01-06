Još 10.000 korisnika bez struje! Oglasila se Elektrodistribucija o kvarovima u Zapadnoj Srbiji - Sanirana većina kvarova, na terenu bilo 120 ekipa

AKTUELNO

EDS podseća da je snežno nevreme, praćeno obilnim i teškim snegom i vetrom obaralo stabla drveća na kablove i stubove distributivne mreže, posebno u brdsko-planinskim krajevima Zapadne Srbije, i tu štetu nije bilo moguće ni preduprediti ni sprečiti.

Zahvaljujući izuzetnom i neprekidnom angažovanju ekipa Elektrodistribucije Srbije (EDS), sanirana je velika većina kvarova na distributinoj mreži na prostoru Zapadne Srbije, tako da je broj korisnika bez električne energije u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu sveden na 10.000, saopštio je večeras EDS.

U saopštenju se navodi da su kvarovi bili posledica elementarne nepogode - velike snežne oluje, praćene obilnim, vlažnim i teškim snegom, a da je na terenu na prostoru Zapadne Srbije bilo 120 ekipa EDS-a.


EDS podseća da je snežno nevreme, praćeno obilnim i teškim snegom i vetrom obaralo stabla drveća na kablove i stubove distributivne mreže, posebno u brdsko-planinskim krajevima Zapadne Srbije, i tu štetu nije bilo moguće ni preduprediti ni sprečiti.

- Ekipe bile su suočene sa veoma teškim uslovima, poput neprohodnih puteva i visokih nanosa snega, koji su otežavali pristup mestima kvarova i njihovo otklanjanje. I pored svih otežavajućih okolnosti, ekipe EDS-a nastavljaju rad na saniranju preostalih kvarova, pre svega u selima u brdsko-planinskom području, sve dok svi korisnici ponovo ne dobiju napajanje, navodi se u saopštenju - navodi se u saopštenju.

