Sanja na Badnji dan ušla u kupatilo i tamo ostala sledećih 15 sati! Zbog jedne greške morala da reaguje i policija i vatrogasci: Dozivala sam ljude ali me niko nije čuo

Nesvakidašnje situacije ponekad nas zateknu tamo gde ih najmanje očekujemo, a pojedini trenuci ostaju u sećanju kao istinski test strpljenja i snalažljivosti. Jedna takva priča dolazi iz Banjaluke, gde je jednoj Sanji običan povratak kući sa posla prerastao u pravu avanturu koja je trajala više od pola dana.

Sanja iz Banjaluke svoju dramu je podelila na platformi Threds, opisujući kako je pre tri godine, na Badnji dan ostala zaglavljena u kupatilu više od 15 sati, sama i bez pomoći, dok su temperature napolju padale ispod nule.

"Dozivala sam ljude ali me niko nije čuo"

"Na današnji dan pre tri godine ostala sam sama zaglavljena u WC-u 15+ sati. Došla sam sa posla i otišla da se okupam. Kako sam krenula da izlazim tako sam i ostala unutra. Mislila sam da sam se zaključala dva puta ali nisam. Pokušavala sam da uzmem nešto ćoškasto da odvijem šrafove i skinem bravu ali sve je bila mekana plastika te se iskrivila.

Popela sam se na radijator i kroz mali prozor, mokre kose, na -10, dozivala ljude. Niko me nije čuo jer sam bila na poslednjem spratu zgrade", napisala je ona.



"Gađala sam ljude šamponima"

ada je, kaže, došla na ideju da krene da gađa prolaznike šamponima, kako bi privukla pažnju i nekoga naterala da joj pomogne.

"Gađala sam ljude šamponima i svim što sam imala, ali njima je to bila uobičajena pojava i niko nije obraćao pažnju. Dva sata kasnije, kada je stao saobraćaj, uspela sam da dozovem jednu devojku. Otišla je do kafića u koji sam prethodno dolazila i momci su hteli da mi pomognu ali nisu znali kako. Broj od druga sam znala napamet i rekla im da ga pozovu. On je bio 70 km dalje od mene, išao po badnjak, pijan, i sa praznog telefona.



Došla je policija, vatrogasci, hteli su da me izvuku kroz prozor, ali bez odeće nema šanse. U 7 ujutru javlja se drug, dolazi u Banjaluku i zove mog gazdu, gazda nema rezervni ključ i odlazi u Gradišku po njega. Izašla sam sutradan u pola četiri. Od tada bez telefona ne idem u WC", napisala je ona pa dodala:



"Kada su došli sa ključem nisu mogli da otključaju bravu jer je moj ključ bio sa unutrašnje strane. Morali su da zovu bravara koji nije radio taj dan ali je došao iz dobre volje. A sve vreme je bila uključena grejalica u sobi i samo mi je bilo na pameti da se ne zapali stan".

"Poplavele mi ruke od hladnoće"

Njena objava nasmejala je veliki broj ljudi, a mnogi su se i sami setili svojih dogodovština iz WC-a.

Jedan korisnik je podelio svoju priču iz Rusije:

"Imao sam sličnu situaciju u Rusiji. Poplavele mi ruke od hladnoće, morao sam da skačem u sneg sa određene visine, razbio sam se skroz, jer bilo -20, direktno na led. Tri dana su mi ruke bile plave od promrzlina. Još dva-tri sata i kapela. Telefoni su inače bili zabranjeni na gradilištu. Prokleti Tomsk", napisao je on



Dok je druga korisnica dodala:

"Izašla sam na terasu da zapalim cigaretu oko 2 ujutro i mahinalno zatvorila vrata koja se ne mogu otvoriti s moje strane. Šest sati sam provela tu, moleći, dozivajući. Inače, sve se dešava na Tenerifima gde ljudi jedva razumeju engleski. Prvo su satima mislili verovatno da sam pijani turista. Uspela sam jednoj curi da objasnim da ode na recepciju samo da me puste unutra. Isti problem - ključ u bravi, opet dva sata otključavanja. Ne ponovilo se".

Autor: D.Bošković