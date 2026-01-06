ŽELJKO MITROVIĆ POSLAO VAŽNU PORUKU UOČI PREDSTOJEĆEG BOŽIĆA: Istorija nas uči da je Isus bio izuzetan čovek, važno je da verujemo, i da se ugledamo na njegove predivne i božanske osobine! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, oglasio se večeras, na Badnje veče, na društvenoj mreži Instagram povodom predstojećeg, najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića.

Povodom Božića, Željko Mitrović je na svom Instagram profilu podelio misli o značaju Isusa Hrista i vrednostima kojima bismo trebali da težimo.

Uz reči koje sve nas treba da nauče mnogo toga, Mitrović je objavio snimak sa svojim psom Lusi, što je njegve pratioce posebno raznežilo.

- Istorija nas uči da je Isus bio izuzetan čovek, a religija da je bio Božiji sin! Da li je Isus zemaljsko ili božansko biće, uopšte nije presudno! Važno je da verujemo, i da se ugledamo na njegove predivne i božanske osobine, da crpimo inspiraciju iz njega i da se trudimo da više ličimo na njega a manje na ovo na šta ličimo danas, i na šta liči današnja civilizacija! “Vaistinu”je danas njegov rodjendan, dakle, Hristos se rodi! Srećan Božić! - napisao je Mitrović.

Reči Željka Mitrovića podsećaju nas da Božić nije samo vreme darivanja, već i prilika da se osvrnemo na sopstveni život i vrednosti kojima težimo. Važno je da u svakodnevici crpimo inspiraciju iz Hristovih predivnih osobina – dobrote, ljubavi, nesebičnosti i saosećanja – i da se trudimo da ličimo više na njega nego na današnji svet i njegovu površnost.

Njegova poruka nas podseća da vera i divljenje prema nečemu većem od nas samih nisu samo puko priznavanje, već način života, i način da gradimo bolju zajednicu, porodicu i sebe. Neka nas ove misli prate i inspirišu kroz sve dane pred nama, a duh Božića unese radost, mir i ljubav u svaki dom. Srećan Božić svima!“

Autor: D.Bošković