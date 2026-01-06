AKTUELNO

Društvo

OSPOSOBLJEN DEO TRAFOSTANICA Ekipe Elektrodistribucije rade u teškim uslovima u Malom Zvorniku FOTO

Izvor: Kurir, Foto: sajt opstine mali zvornik ||

Radeći u izuzetno teškim uslovima na terenu ekipe Elektrodistribucije iz Malog Zvornika, zajedno sa onima koje su upućene kao ispomoć sa strane, tokom čitavog dana bile su angažovane na otklanjanju kvarova na elektroenergetskoj mreži.

Tokom dana osposobljen je veći broj trafostanica koje u jutarnjim časovima nisu bile u funkciji, ali su zbog nestabilnih uslova na mreži pojedine od njih ponovo ispadale iz sistema tokom dana. U funkciji je ostalo 15 od 37 trafostanica koje su jutros bile neaktivne, saopšteno je na sajtu malozvorničke opštine.

Već u ranim jutarnjim satima očekuje se nastavak radova svih ekipa na sanaciji kvarova, sa ciljem da se snabdevanje električnom energijom u što kraćem roku u potpunosti normalizuje. Ekipama Elektrodistribucije na terenu pomažu i sekači JP ''Srbijašume'', koji uklanjanjem oborenog drveća i rastinja omogućavaju pristup trasama elektroenergetske mreže i trafostanicama, navodi se u saopštenju. Prema poslednjim objavljenim podacima, bez napajanja strujom i dalje su 22 trafostanice na području opštine Mali Zvornik. Sedam u Culinama, šest u Brasini, tri u Velikoj Reci i po dve u Radalju, Amajiću i Budišiću.

Nadležne službe apeluju na građane da pokažu strpljenje i razumevanje dok traju radovi na potpunoj stabilizaciji elektroenergetskog sistema, stoji na kraju saopštenja opštine u kojoj je u utorak uvedeno vanredno stanje zbog nestašice električne energije izazvane obilnim snežnim padavinama.

Autor: D.Bošković

#Mali Zvornik

#elektrodistribucija

#ispomoc

#čitav dan

POVEZANE VESTI

Društvo

JAKA MEĆAVA U KLADOVU, SNEG NE PRESTAJE DA PADA: Sve ekipe na terenu, hitno se čiste gradski i seoski putevi (FOTO)

Hronika

Ekipe Hitne na terenu, stvorene kolone: Jeziv udes kod Čente

Hronika

GORI HOTEL U MRČAJEVCIMA: Vatrogasne ekipe HITNO reagovale, gust dim se nadvio nad čitavim naseljem

Društvo

OPASNOST NA PUTU, GRAĐANI UPOZORENI! Kiša u subotu veče prelazi u led, putari u pripravnosti

Društvo

Sneg je okovao Srbiju, ali se oni ne daju: Struja ponovo u većini domova! (FOTO)

Društvo

MEĆAVA NAPRAVILA HAOS U OVOM DELU SRBIJE! Na snazi zabrana saobraćaja za kamione: Na terenu 12 ekipa, putevi se čiste po prioritetima (FOTO)