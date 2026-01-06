AKTUELNO

Društvo

Zaleđeni automobili: Kako bezbedno odlediti vozilo tokom zimskih jutara

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić/Pink.rs ||

Niske temperature i mraz tokom zimskih meseci često vozačima zadaju probleme već na samom početku dana. Zaleđeni automobili nisu samo neprijatnost, već mogu predstavljati i ozbiljan bezbednosni rizik ako se vozilo ne pripremi pravilno za vožnju. Evo kako da efikasno i bez oštećenja odledite automobil i izbegnete najčešće greške.

Najčešći problemi sa zaleđenim automobilima

Tokom hladnih noći led se najčešće stvara na vetrobranskom staklu, bočnim prozorima, retrovizorima i brisačima. Vrata se mogu zalepiti, a brave i gumeni dihtunzi zamrznuti. U ekstremnim slučajevima može doći i do problema sa akumulatorom ili zamrzavanja tečnosti u sistemima vozila.

Kako pravilno odlediti automobil

1. Pokrenite motor i grejanje
Ako je moguće, prvo pokrenite motor i uključite grejanje, kao i ventilaciju usmerenu ka staklima. Topao vazduh će postepeno otopiti led iznutra, što olakšava uklanjanje leda spolja.

2. Koristite strugač za led
Plastični strugač je najbezbedniji način za uklanjanje leda sa stakala. Stružite lagano, bez naglih pokreta, kako ne biste oštetili staklo ili ostavili ogrebotine.

3. Sprejevi za odleđivanje
Na tržištu postoje specijalni sprejevi koji brzo otapaju led. Oni su praktični i efikasni, naročito kada ste u žurbi.

4. Odleđivanje vrata i brava
Ako su vrata zaleđena, nemojte ih nasilno otvarati. Možete koristiti sprej za brave ili mlaku (ne vrelu) vodu, ali vodite računa da nakon toga obrišete i osušite površine kako bi se sprečilo ponovno leđenje.

Šta nikako ne treba raditi

Ne polivajte stakla vrelom vodom — može doći do pucanja stakla

Ne koristite metalne predmete za skidanje leda

Ne pokrećite brisače dok su zaleđeni

Ne vozite sa neočišćenim staklima i krovom

Kako sprečiti zaleđivanje

Prevencija je često najjednostavnije rešenje. Prekrivanje vetrobranskog stakla zaštitnom ceradom, podizanje brisača tokom noći i redovno održavanje dihtunga silikonskim sprejem mogu značajno smanjiti probleme sa ledom.

Zimski uslovi zahtevaju dodatnu pažnju i strpljenje. Pravilnim odleđivanjem ne samo da štitite svoje vozilo, već i povećavate bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Autor: D.Bošković

#Led

#auto

#kola

#odleđavanje

