Kako voziti po ledenoj kiši koja će okovati Srbiju? 4 ključna saveta koja vozačima mogu olakšati put

Upozorenje na ledenu kišu na snazi je danas i sutra. Vernici sutra proslavljaju Božić te će mnogi krenuti na put u posetu svojim najmilijima. S obzirom na opasne vremenske uslove tokom vožnje je potrebna dodatna opreznost.

Ledena kiša je jedan od najopasnijih uslova za vožnju, u nastavku teksta donosimo najvažnije savete za vožnju po ledenoj kiši.

Instagram stranica "Beograd danas" objavila je četiri ključna saveta koja će vozačima olakšati put.

Kako voziti po ledenoj kiši?

Ledena kiša je jedan od najopasnijih uslova za vožnju – put izgleda mokro, a zapravo je prekriven tankim slojem leda. Evo kako da smanjite rizik:

- Vozite sporije nego što mislite da treba

Na poledici nema naglih pokreta. Smanjite brzinu i povećajte rastojanje između vozila – kočenje traje znatno duže nego na suvom putu.

- Izbegavajte naglo kočenje i ubrzavanje

Kočite lagano i postepeno. Ako imate ABS, pustite da sistem odradi svoje. Bez ABS-a – kočite motorom kad god je moguće.

- Držite volan mirno i pravite blage pokrete

Naglo okretanje volana može dovesti do zanošenja. Ako auto krene da proklizava – ne paničite, blago ispravite pravac i smanjite gas.

- Pripremite vozilo pre polaska

Zimske gume su obavezne, očistite stakla i retrovizore, proverite grejanje i brisače, ako ne morate – ne krećite na put



Važno pravilo

- Najvažnije pravilo: Ako sumnjate – stanite. Kašnjenje je uvek bolje od nezgode - pise "Beograd danas".

hidrometeorološkog zavoda na ledenu kišu koja se danas i sutra očekuje u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije.

- Očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje značajnije povećanje visine snežnog pokrivača očekuje u toku noći ka sredi i u sredu (07.01.) na severu i zapadu zemlje. Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - saopštio je RHMZ.

Autor: D.Bošković