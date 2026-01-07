POČEO SNEG U BEOGRADU! PRAVA SNEŽNA OLUJA kreće tačno u OVO VREME: Nova tura snega i ledene kiše sručiće se na Srbiju: NA SNAZI CRVENI METEOALARM!

Snežna oluja očekuje se u večernjim satima, uz formiranje značajnog snežnog pokrivača. Na snazi je crveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenskih uslova u pojedinim delovima države.

Sneg u Beogradu počeo je ponovo da pada oko 14.30 sati, a večeras između 18 i 19 časova cela Srbija biće okovana snegom i ledom, jer tada stiže nova i jača tura snega i ledene kiše! Mraz, zaleđeni putevi i temperature ispod nule dočekali su građane Srbije i rano jutros, dok se prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče. Još pre dva dana pokrenut je i sistem za prenos hitnih informacija, odnosno slanje SMS upozorenja građanima na snežno nevreme, to upozorenje važi i danas.

Hitno upozorenje RHMZ

Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje od 05.01. do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

- Na ugroženom području očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Pripremite se i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom - apeluje RHMZ.

Najnovije upozorenje RHMZ za danas, 7. januar

Na istoku i jugoistoku Srbije uveče se lokalno očekuje kiša koja će se lediti na tlu.

Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više.

Na području Beograda posle podne i uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm.

UPOZORENJE: Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

Vremenska prognoza za Srbiju za danas

- Danas oblačno i hladno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više - najavljuje RHMZ.

Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu.

Uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg, zbog čega RHMZ savetuje na oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, ponegde i ledene kiše i stvaranja poledice.

Upaljen crveni meteoalarm

Zbog snega i ledene kiše u Srbiji na snazi je i crveni meteoalarm, uglavnom na jugoistoku Srbije, dok je narandžasti upaljen za centralnu Srbiju i žuti za severozapad zemlje.

Crveni meteoalarm danas u Srbiji

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura od -2 do 3 stepena, na jugoistoku do 11 stepeni.

Vreme u Beogradu danas

U Beogradu oblačno sa snegom, posle podne i uveče intenziviranje padavina, kada se očekuje novih 10 do 15 cm snega.

Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, od -4 do -2 °S.

Padavine se danas očekuju u svim krajevima Srbije, a na sajtu Vreme i Radar vidi se kako se snežna oluja približava, kad donosi sneg i u koje krajeve i kako će se kretati tokom dana iz sata u sat. Tačno u ovo vreme cela Srbija biće okovana snegom!

Sneg se očekuje već od 15 časova kada će pasti pretežno u centralnoj Srbiji, na severu zemlje, kao i u Beogradu.

Kako dan odmiče, snežna oluja će se potpuno nadviti nad celom Srbijom u 19 časova. Osim snega, padaće i ledena kiša.

Sutra ledeni dan, a u petak do -14 stepeni!

RHMZ za sutra najavljuje ledeni dan uz prestanak padavina. U petak izraženo dnevno kolebanje temperature, ujutru umeren i jak mraz, tokom dana temperatura i do 5 stepeni Celzijusovih.

Sutra ledeni dana uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -8 do -2 stepeni, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni.



U petak ujutru umeren i jak mraz, od -14 do - 7 stepeni, a samo se na istoku zemlјe očekuje slab mraz oko -4 stepeni. Tokom dana toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu.

Od subote ponovo hladnije, mestimično sa snegom, a u nedelјu i početkom sledeće sedmice i sa uslovima za pojavu ledenih dana.



Autor: Jovana Nerić