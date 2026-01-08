LEDENI DAN U SRBIJI: Danas još hladnije, idemo u debeli minus! Evo kada se očekuje prestanak padavina!

U Srbiji se očekuje ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije.
Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima.
Najniža temperatura biće od -8 do -2 stepena, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vreme u Beogradu
RHMZ najavljuje da će i u Beogradu sutra biti ledeni dan, pre podne slabljenje i postepeni prestanak snega, posle podne uslediće razvedravanje. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko -4, a najviša dnevna oko -2 stepena.
Vreme narednih dana
U petak ujutru očekuje se umeren i jak mraz, temepratura od -14 do -7 stepeni, a samo se na istoku zemlje očekuje slab mraz i temepratura oko -4 stepena.
Tokom dana biće toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu.
Od subote se ponovo očekuje hladnije vreme, mestimično sa snegom, a u nedelju i početkom sledeće sedmice i sa uslovima za pojavu ledenih dana.
Upozorenje RHMZ
RHMZ upozorava da su mogući problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća je totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana).
Usled taloženja snega i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.
