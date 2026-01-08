Vozili ste brže i ne znate da li vas je uhvatila kamera? Evo gde možete da proverite sve vaše saobraćajne prekršaje

Do sada je praktično građanima bio omogućen pristup tim podacima samo putem pisanog zahteva.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je preko portala eUprava omogućilo dve nove usluge. Oni koji su registrovani na portal eUprava sada imaju uvod u svoj digitalni vozački dosije, a vozači će imati priliku da provere saobraćajne prekršaje.

Kako piše Auto moto revija, vlasnici vozila sada imaju mogućnost da se izjasne o tome ko je upravljao vozilom u trenutku prekršaja.

Pregled saobraćajnih prekršaja preko naloga

- Svoje saobraćajne prekršaje možete da pregledate tako što odete na vaš nalog, idete na meni Moji podaci, nakon čega izaberete Ministarstvo unutrašnjih poslova i ovu našu novu uslugu "Pregled saobraćajnih prekršaja" - objasnio je za ovaj portal Bojan Marković, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije.

Pokazao je i kako izgleda početna strana na kojoj se nalaze vaši prekršaji.

- Dakle, tu možete da pogledate koja je vrsta prekršaja, da li je za prekršaj izdat prekršajni nalog ili prekršajna prijava, serijski broj prekršaja, datum kad je prekršaj učinjen, organizaciona jedinica koja je postupala, kao i izrečenu novčanu kaznu i da li je ona plaćena ili ne. Takođe, bitni podaci su o tome da li imate važeće aktuelne kaznene poene i da li imate zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom - naveo je Marković.

Šta sve vidimo u digitalnom vozačkom dosijeu?

Kako piše Auto moto revije, centralizovana baza podataka u koju se evidentiraju prekršaji, kazneni poeni, rešenja o zaštitnim merama i podaci o uplatama postoji već duže vreme. Međutim, do sada je praktično građanima bio omogućen pristup tim podacima samo putem pisanog zahteva koji podnesu lično u policijskoj stanici. Dakle, potrebno je lično doći u policijsku stanicu, popuniti zahtev na šalteru i predati dokumente, a zatim sačekati obradu zahteva u okviru radnog vremena.

U praksi, to je značilo mnogo gubitka vremena – za zaposlene i za građane – jer su zahtevi mogli da se podnesu samo u policijskim stanicama, a proces je zahtevao fizičko prisustvo.

- Nema više potrebe za odlaskom u policijske stanice, predajom papirnih zahteva i čekanjem na šalterima. Vozači sada preko portala eUprava mogu da vide sve svoje prekršaje, status kazni, broj bodova, važeću zabranu upravljanja, ali i da se elektronski izjasne ko je upravljao vozilom u trenutku prekršaja. Sistem je povezan sa MUP-om, sudovima i Trezorom, što omogućava bržu obradu predmeta i potpuno pouzdanu razmenu podataka - kaže Marković.

Autor: A.A.