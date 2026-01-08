'MI ZNAMO DA RADIMO, TUČE BIH OSTAVIO DRUGIMA' Željko Mitrović poslao MOĆNU poruku iz omiljenog Londona, a tu su i trubači: Možda se ne može pobeći od sudbine, ali se svakako može menjati njen oblik! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, oglasio se na svom instagram nalogu iz Londona.

Kakao Željko Mitrović ističe, ovo je njegov omiljeni grad, pa je odlučio da mu posveti pesmu „A Foggy Day (in London Town)”, koja predstavlja romantičnu odu Londonu.

Uz prelepe kadrove iz ovog grada, na snimku se vide i trubači, za koje Željko kaže da ga svuda prate.

Kad je već Pariz od mene dobio na poklon pesmu "Champs-Elysees", onda bi bilo glupo da moj omiljeni London ne dobije na poklon od mene, pesmu "A Foggy Day In London Town" P.S. Reče jedan političar iz naše prošlosti na Gazimestanu: Ako ne znamo da radimo, onda bar znamo da se bijemo." NETAČNO!!! Znamo da radimo i to bolje, kreativnije i talentovanije od ostalih, a tuče bih ja uvek ostavio drugima jer su Srbi malo umorni i potrošeni od stalnih i ponekad potpuno besmislenih tuča, a i braćo draga moja, ispostavilo se da skoro uvek dobijemo batine čak i kad pobedjujemo. Uvek posle tih "veličanstvenih" pobeda, bude nas bar nekoliko miliona manje, što je svakako NO GOOD! Uvek je rešenje 4S ili SSSS. I jos nešto, ja braćo gde god da krenem prate me trubači, kao i na ovom snimku! Možda se ne može pobeći od sudbine ali se svakako može menjati njen oblik!- napisao je on na svom instagram nalogu.

Inače, pesma „A Foggy Day (in London Town)” govori o osećaju usamljenosti, izgubljenosti i unutrašnje magle, koja se iznenada razilazi zahvaljujući ljubavi i emotivnom susretu.

Ljubav se prikazuje kao sila koja ima moć da promeni percepciju stvarnosti, čak i siv, hladan grad pretvara u mesto radosti.

Pesma, koju su napisali George i Ira Gershwin, često se tumači kao romantična oda Londonu, ali još više kao univerzalna priča o tome kako emocionalna povezanost može razbistriti i najtmurnije trenutke u životu.

Juče je Željko Mitrović poslao moćnu poruku na dan Božića.

Reči Željka Mitrovića podsećaju nas da Božić nije samo vreme darivanja, već i prilika da se osvrnemo na sopstveni život i vrednosti kojima težimo. Važno je da u svakodnevici crpimo inspiraciju iz Hristovih predivnih osobina – dobrote, ljubavi, nesebičnosti i saosećanja – i da se trudimo da ličimo više na njega nego na današnji svet i njegovu površnost.

Njegova poruka nas podseća da vera i divljenje prema nečemu većem od nas samih nisu samo puko priznavanje, već način života, i način da gradimo bolju zajednicu, porodicu i sebe. Neka nas ove misli prate i inspirišu kroz sve dane pred nama, a duh Božića unese radost, mir i ljubav u svaki dom. Srećan Božić svima!“

Autor: Jovana Nerić