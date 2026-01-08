AKTUELNO

Društvo

Podneto 555.602 zahteva za legalizaciju: Ogroman odziv građana

Izvor: Kurir,rs, Foto: Pixabay.com ||

Do danas u podne predato je 555.602 zahteva za legalizaciju kroz program države Srbije pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je u ponedeljak da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

Pogledajte OVDE detaljan vodič za legalizaciju.

Autor: A.A.

#Legalizacija

#građani

#online prijava

#prijava

POVEZANE VESTI

Društvo

Ogroman odziv u programu 'Svoj na svome' Do 15 časova podneto 77.714 zahteva za legalizaciju

Društvo

Ogromno interesovanje građana: Do sada predato 254.747 zahteva za legalizaciju

Društvo

KOJI SE OBRAZAC POPUNJAVA ZA LEGALIZACIJU: Detaljno uputstvo kako da podnesete prijavu

Društvo

NEVIĐEN ODZIV: Do 16 časova – 45.036 zahteva za legalizaciju kroz program 'Svoj na svome'

Politika

Više od pola miliona prijava za legalizaciju! Vučić saopštio sjajne vesti: Već se pripremaju rešenja za evidentiranje i izdavanje potvrda

Politika

VIŠE OD 14.000 PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU! Ministarka Sofronijević: Neverovatan odziv građana