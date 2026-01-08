AKTUELNO

Društvo

Drama na Rtnju: Tri osobe se izgubile na planini, Gorska služba odmah krenula u akciju spasavanja

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Foto: Gosrka služba spasavanja ||

Na severnoј strani Rtnja, na stazi poznatoј kao Sitna stena, spasioci Gorske službe spasavanja Srbiјe večeras su spasili planinare koji su se izgubili u dubokom snegu.

Pripadnici GSS uspešno su izveli јoš јednu zahtevnu akciјu. Naime, planinari su skrenuli sa obeležene staze i nisu bili u mogućnosti da se na nju vrate usled iscrpljenosti i smanjene vidljivosti.

U akciјi јe učestvovalo šest spasilaca, a intervenciјa јe traјala skoro četiri sata. Zahvaljuјući brzoј reakciјi, dobroј koordinaciјi i timskom radu, sva tri lica su bezbedno zbrinuta i predata nadležnim službama, saopštili su iz Gorske službe.

pročitajte još

Da li su građani u obavezi da očiste sneg sa trotoara?! Evo ko sve mora da čisti ispred objekata, kazne su i do 150.000 dinara

Autor: Marija Radić

#Drama

#Rtanj

#Sneg

#Spasioci

#planinari

POVEZANE VESTI

Region

DRAMA U BIH! Više ljudi se izgubilo na Bjelašnici: Gorska služba pokrenula akciju spasavanja

Društvo

Drama na Staroj planini: U toku spasavanje muškarca koji se izgubio

Društvo

AKCIJA SPASAVANJA TURISTKINJE U SOKOBANJI! Pešačila, pa povredila nogu, spasioci je izvukli na nosilima (FOTO)

Društvo

Drama na Beljanici: Spasioci iz Bora pronašli izgubljene planinare

Društvo

Spasen planinar zaglavljen na Suvoj planini - Bio bez opreme za uspon

Društvo

Spaseni planinari iz Rusije na planini Jablanik: Evakuisali su ih pripadnici GSS i PU Valjevo