Uvedena vanredna odbrana od poplava na reci Ibar: Vodostaj raste, sve ekipe na terenu

Na reci Ibar uvedena je vanredna odbrana od poplava, na vodnoj jedinici "Ibar- Kraljevo, Novi Pazar", saopšteno je večeras iz preduzeća Srbijavode.

Vanredna odbrana od poplava uvedena je usled padavina, porasta vodostaja i zasićenosti zemljišta, uz tendenciju daljeg rasta vodostaja.

Vanredna odbrana od poplava je uvedena na reci Ibar, na vodnoj jedinici "Ibar- Kraljevo, Novi Pazar" i to na deonicama: M 1.2.7, M 1.2.8, M 1.2.9 i M 1.2.11, u okviru sektora M 1.2, sliv reke Zapadne Morave.

Ekipe JVP "Srbijavode" nalaze se na terenu i u stalnom su kontaktu sa lokalnim štabovima za vanredne situacije i Sektorom za vanredne situacije, gde se koordinisano prate hidrološke i bezbednosne prilike.

Nadležno vodoprivredno preduzeće je u punoj pripravnosti i pripremilo je džakove sa peskom i mehanizaciju, radi pravovremenog reagovanja ukoliko dođe do pogoršanja situacije.

