JEDNA GREŠKA MOŽE BITI KOBNA TOKOM EKSTREMNE HLADNOĆE: Oglasio se 'Batut' zbog LEDENOG TALASA koji je okovao Srbiju, OVE grupe su najugroženije

Niske temperature vazduha koje su zahvatile Srbijumogu ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno osoba koje duže borave na otvorenom, upozoravaju lekari. Dugotrajno izlaganje hladnoći, naročito u uslovima pojačanog vetra i povećane vlažnosti vazduha, ubrzava gubitak telesne toplote i može dovesti do promrzlina i opšte hipotermije.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u jutarnjim satima malo do umereno oblačno i veoma hladno, uz izražen i jak mraz. Tokom dana temperatura će biti nešto viša, ali će se zadržati hladno vreme.

Promrzline i hipotermija - najveći rizici

Lekari upozoravaju da dug boravak na hladnoći može dovesti do lokalnih oštećenja, poput promrzlina, koje se najčešće javljaju na prstima ruku i nogu, ušima i nosu. U početku se javlja osećaj hladnoće koji prelazi u bol, a kasnije i gubitak osećaja, što je znak ozbiljnog smrzavanja.

Posebno opasno stanje je opšta hipotermija, kada organizam gubi više toplote nego što može da proizvede. Simptomi uključuju nekontrolisano drhtanje, nejasan govor, nestabilne pokrete, izražen umor i pospanost. U takvim slučajevima neophodno je hitno potražiti lekarsku pomoć.

Ko je najugroženiji

Najosetljivije grupe su novorođenčad i mala deca, starije osobe, hronični bolesnici, ljudi koji rade na otvorenom, kao i osobe koje žive u neadekvatnim uslovima. Dodatni rizik predstavlja konzumiranje alkohola, jer povećava mogućnost nastanka hipotermije.

Saveti lekara

Stručnjaci savetuju da se boravak na otvorenom svede na minimum, da se nosi slojevita i suva odeća, neklizajuća obuća, kao i da se redovno unose topli napici i obroci. Promrzle delove tela ne treba trljati niti naglo zagrevati.

Vreme narednih dana

Tokom vikenda i u ponedeljak (10–12.01.) očekuje se oblačno i hladno vreme sa snegom. Južnije od Save i Dunava prognozira se veća količina padavina, uz povećanje snežnog pokrivača oko 5 centimetara u nižim predelima, dok se u brdsko-planinskim krajevima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije očekuje i do 20 centimetara novog snega.

U utorak (13.01.) jutro će biti veoma hladno, a tokom dana preovladavaće oblačno i uglavnom suvo vreme. Maksimalna dnevna temperatura ostaće ispod nule, pa se u većini mesta očekuje ledeni dan. Od srede (14.01.) sledi blagi porast temperature, ali će se zadržati pretežno oblačno vreme.

Na snazi upozorenja

Za danas je na snazi upozorenje na jak mraz - jutarnje temperature u većem delu Srbije kretaće se od -17 do -7 stepeni, dok će u Negotinskoj Krajini mraz biti slabiji. Na području Beograda jutarnje temperature iznosiće od -11 do -7 stepeni.

Istovremeno, izdato je i upozorenje na ledenu kišu koja može izazvati poledicu, otežati saobraćaj i povećati rizik od nezgoda. Nadležni apeluju na građane da prate prognoze i prilagode kretanje vremenskim uslovima.

Autor: Iva Besarabić