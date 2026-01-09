U ovim delovima Srbije LEDENA KIŠA I SNEG već padaju, a evo kada padavine stižu i do Beograda: Preti poledica!

U ovom času krajnje severne i severozapadne delove Srbije zahvatila je oblačnost sa padavinama sa zapada.

Na severu Vojvodine počeo je sneg, dok na zapadu Bačke i Srema pada ledena kiša.

U nastavku poslepodneva ovaj padavinski sistem nastaviće put dalje prema ostalim predelima Srbije, pa se očekuju sneg, kiša i ledena kiša, kao i velika opasnost od poledice.

Krajem dana i tokom večeri sneg će padati na severu Vojvodine, a u ostalim predelima Srbije očekuje se kiša, koja će se u predelima gde podloga bude imala negativnu temperaturu lediti pri tlu.

U zapadnim, centralnim i severoisročnim delovima Srbije, u Kolubarskom okrugu, Podrinju, u Bepgradu, Šumadiji, Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu, u oblasti Homolja i na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i u Sremu i na jugu Bačke i Banata očekuje se i ledea kiša.

U ovom času sa zapada Evrope pristiže toplija vazdušna masa, uz porast temperatura. Ovo otopljenje posledica je snažno ciklona sa zapada, koji je doneo orkansku oluju sa Atlantika.

U većem delu Srbije temperature se kreću od -3 do 3°C. Najtopliji su Negotin i Zaječar sa 4°C, Beograd meri 1°C.

Ono što je intersatno jeste da je tenutna temperatura u Sjenici 2°C, a da je jutros bilo -18 stepeni. Dakle, nakon što je jutros bila najhladnija, sada je među najtoplijim mestima u Srbiji i za neverovatnih par sati toplije za 20 stepeni, zahvaljujući fenskom efektu jugozapadnog vetra.

Maksimalna temperatura biće danas u Srbiji od -2 do 3°C, u Beogradu do 2°C.

Usled aktuelnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Za vikend povremeno sneg. U nižim predelima na jugu i jugoistoku Srbije očekuju se kiša i susnežica. Očekuje se dodatnih 5 do 15 cm snega, na planinama i do 20 cm. Više snega biće južnije od Save i Dunava, naročito na jugu i jugoistoku Srbije, dok će u Vojvodini ostati uglavnom suvo.

Od nedelje novo jače zahlađenje, pa će početak sledeće sedmice doneti ledene dane i temperature ispod 0°C, ujutro i ispod -10°C.

Prema trenutnim prognozama značajnije otopljenje očekuje se nakon 15. januara.

