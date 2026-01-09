Petoro ljudi spašeno tokom noći: Intervencija vatrogasaca sačuvala im živote

Inspektor u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Nenad Radivojević izjavio je danas da trenutno nema angažovanja na intervencijama koje su posledice snežnih padavina, ali da su u toku noći imali tri intervencije, kada su evakuisali petoro ljudi iz zaglavljenih vozila.

"Imali smo tri intervencije u toku noći. To je evakuacija lica iz zaglavljenih vozila. Evakuisano je pet lica, od toga dva strana državljanina. Dva vozila su bila zaglavljena u okolini Vranja, a jedno u okolini Novog Pazara", rekao je Radivojević.

Govoreći o tome što su pojedina mesta bez struje, Radivojević je rekao da su ekipe Elektrodistribucije Srbije na terenu i da otklanjaju krajeve.

On je za Javni servis rekao da su vodostoji u stagnaciji i da je zato bilo potrebe za njihovom intervencijom u blizini reka.

"Ali ovih dana jeste bilo potreba za našom intervencijom. Naime, imali smo 167 angažovanih ljudi sa 73 vozila na takvim vrstama intervencija. Od toga imali smo 19 angažovanih pumpi za crpljenje vode i tri čamca. Tako da smo imali posla zbog povećanja vodostaja", rekao je Radivojević.

Ukazao je da su od 4. januara, kada su počele niske temperature i snežne padavine, imali 41 intervenciju na uklanjanju stabala, 30 evakuisanih lica i 15 crpljenja vode, asistencija Hitnoj pomoći.

Radivojević je uputio savet građanima da zbog lošeg vremena ne kreću na put ako ne moraju, a ukoliko su primorani, onda da na put kreću sa zimskom opremom, lancima i poželjno bi bilo da imaju i lopatu kod sebe u slučaju da se vozilo zaglavi kako bi mogli nešto i sami da urade.

"Savet je i da ne kreću praznog ili polupraznog rezervoara, da je rezervoar uvek pun, da baterije telefona budu uvek pune, da imaju punjač sa sobom, a ukoliko se nađu u nekom problemu koji ne mogu da reše, onda da pozovu 193, odnosno najbližu vatrogasno-spasilačku jedinicu koja bi mogla da interveniše i da ih pomogne", poručio je Radivojević.

Autor: Marija Radić