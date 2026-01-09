TVOJIH 5 MINUTA, NJIHOV CEO ŽIVOT: Dajte krv i spasite nekome život, evo gde su ekipe ove nedelje!

Malo našeg vremena nekome može značiti sve na svetu. Institut za transfuziju krvi poziva sve ljude dobre volje da se pridruže velikoj nedeljnoj akciji davanja krvi na lokacijama širom grada – tvoje malo je nekome bukvalno cela budućnost.
Institut za transfuziju krvi Srbije vas poziva da i ove nedelje budete heroji. Krv možete dati u ulici Svetog Save 39 svakog radnog dana od 07 do 19 i subotom od 08 do 15 sati, a mobilni timovi će biti na terenu po sledećem rasporedu:
Utorak (13. januar): Novi Beograd, ispred "Starog Merkatora" (10-14h).
Sreda (14. januar): Zvezdara ispred "Beograd-puta" (10-14h) i Lazarevac (Fabrika energetske opreme).
Četvrtak (15. januar): Raskrsnica Vojislava Ilića i Ustaničke (11-16h), Crveni krst Obrenovac i Stari grad (APR).
Subota (17. januar): "Imo outlet centar" i Šoping centar "Karaburma" (11-15h).
Nedelja (18. januar): TC "BIG Rakovica" (11-15h).
Odvojite par minuta, zavrnite rukav i učinite najlepše ljudsko delo. Vaša kap krvi spasava život!
Autor: Dalibor Stankov