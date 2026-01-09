AKTUELNO

Društvo

TVOJIH 5 MINUTA, NJIHOV CEO ŽIVOT: Dajte krv i spasite nekome život, evo gde su ekipe ove nedelje!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Malo našeg vremena nekome može značiti sve na svetu. Institut za transfuziju krvi poziva sve ljude dobre volje da se pridruže velikoj nedeljnoj akciji davanja krvi na lokacijama širom grada – tvoje malo je nekome bukvalno cela budućnost.

Institut za transfuziju krvi Srbije vas poziva da i ove nedelje budete heroji. Krv možete dati u ulici Svetog Save 39 svakog radnog dana od 07 do 19 i subotom od 08 do 15 sati, a mobilni timovi će biti na terenu po sledećem rasporedu:

Utorak (13. januar): Novi Beograd, ispred "Starog Merkatora" (10-14h).

Sreda (14. januar): Zvezdara ispred "Beograd-puta" (10-14h) i Lazarevac (Fabrika energetske opreme).

Četvrtak (15. januar): Raskrsnica Vojislava Ilića i Ustaničke (11-16h), Crveni krst Obrenovac i Stari grad (APR).

Subota (17. januar): "Imo outlet centar" i Šoping centar "Karaburma" (11-15h).

Nedelja (18. januar): TC "BIG Rakovica" (11-15h).

Odvojite par minuta, zavrnite rukav i učinite najlepše ljudsko delo. Vaša kap krvi spasava život!

Autor: Dalibor Stankov

#Akcija

#Beograd

#Budi human

#Davanje krvi

#Institut za transfuziju krvi

#budi heroj

#dobrovoljni davaoci

#spasite život

POVEZANE VESTI

Društvo

Pokažite danas humanost na delu i spasite nekome život! Dajte dobrovoljno krv, a evo i gde!

Društvo

Danas na ovim mestima možete dobrovoljno dati krv: Pokažite humanost na delu i spasite nekome život!

Društvo

Pomozite i danas nekome i spasite život! Vaše malo nekome znači sve!

Društvo

Danas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!

Društvo

Danas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!

Društvo

Danas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!