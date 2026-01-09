Sahranjen Danilo Šuković: Veliki broj prijatelja i porodica odali poslednju počast mladom heroju (FOTO)

Na Gradskom groblju u Novom Sadu sahranjen je Danilo Šuković (17), mladi heroj čija je borba protiv opake bolesti ujedinila Srbiju.
Danilo, sin pokojnog pripadnika Žandarmerije Zorana Šukovića koji je nastradao na službenog zadatku, izgubio je bitku sa Hočkinovim limfomom, bolešću sa kojom se hrabro nosio od svoje dvanaeste godine.
Sahrani i poslednjoj počasti na groblju prisustvovao veliki broj prijatelja Danila i porodice Šuković, kao i kolege njegovog pokojnog oca i majke koja je takođe pripadnik novosadskog odreda Žandarmerije.
Autor: Pink.rs