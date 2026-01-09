Sahranjen Danilo Šuković: Veliki broj prijatelja i porodica odali poslednju počast mladom heroju (FOTO)

AKTUELNO

Na Gradskom groblju u Novom Sadu sahranjen je Danilo Šuković (17), mladi heroj čija je borba protiv opake bolesti ujedinila Srbiju.

​Danilo, sin pokojnog pripadnika Žandarmerije Zorana Šukovića koji je nastradao na službenog zadatku, izgubio je bitku sa Hočkinovim limfomom, bolešću sa kojom se hrabro nosio od svoje dvanaeste godine.

Foto: Privatna arhiva

​Sahrani i poslednjoj počasti na groblju prisustvovao veliki broj prijatelja Danila i porodice Šuković, kao i kolege njegovog pokojnog oca i majke koja je takođe pripadnik novosadskog odreda Žandarmerije.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

