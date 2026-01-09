VRHUNSKI ODMOR TOKOM CELE GODINE! Banja nadomak Beograda leči i dušu i telo: Termalna rivijera u Bogatiću oduševljava sve svojom ponudom (FOTO)

Termalne banje i topli bazeni često se povezuju sa putovanjima u inostranstvo, iako Srbija već ima destinaciju koja nudi vrhunsko termalno iskustvo i to bez prelaska granica.

Naime, Termalna rivijera u Bogatiću, u srcu Mačve, predstavlja spoj prirodnog bogatstva, modernog wellnessa i uživanja dostupnog tokom svih godišnjih doba.

Ceo kompleks je izgrađen na jednom od najbogatijih geotermalnih nalazišta u Evropi. Termalna voda izvire sa temperaturom do 70 °C, a zatim se pažljivo prilagođava za kupanje, čuvajući svoj bogat mineralni sastav i terapeutska svojstva.

Njena jedinstvena kombinacija temperature i minerala ostvaruje snažan hidrotermički, hidrohemijski i hidromehanički efekat, što Termalnu rivijeru izdvaja među domaćim termalnim centrima.

Prirodna podrška zdravlju i koži

Bogata mineralima poput sulfata, natrijuma, kalcijuma i magnezijuma, termalna voda ima antiinflamatorno i umirujuće dejstvo. Pomaže kod bolova u zglobovima i mišićima, poboljšava cirkulaciju i pozitivno utiče na kožu hidrira je, umiruje iritacije, crvenilo, ekceme i psorijazu, kao i oporavak nakon dermatoloških tretmana.

Zatvoreni bazen i zimsko uživanje na otvorenom

Jedna od najvažnijih novina Termalne rivijere su od skora pušteni u rad moderni, zatvoreni bazeni sa termalnom vodom, koji omogućavaju relaksaciju bez obzira na vremenske uslove.

Poseban doživljaj predstavlja i otvoreni bazen sa toplom termalnom vodom temperature oko 38 °C, gde je pravo uživanje kupati se tokom zime. Hidroterapijski bazen dimenzija 50×12m nudi brojne masažne atrakcije - slapove za ramena i leđa, masažere za stopala, hidromasažne ležaljke i šank u vodi koji upotpunjuju celokupno wellness iskustvo. Spoj tople vode i hladnog vazduha pruža jedinstven osećaj opuštanja i regeneracije, koji gosti posebno pamte i rado preporučuju.

Wellness, relaksacija i sadržaji za sve generacije

Pored novih zatvorenih bazena, Termalna rivijera nudi saunu i parno kupatilo. Posetioci mogu da uživaju u blatnoj banji, restoranu koji nudi bogat izbor hrane i pića, stazi zdravlja i zonama za opuštanje u prirodnom ambijentu. Takođe, u ponudi su luksuzni apartmani kao i sobe za one koji žele da odsednu.

Termalni luksuz bez putovanja u inostranstvo

Mnogi ljubitelji termalne vode navikli su da slična iskustva traže u Mađarskoj, Rumuniji ili Sloveniji. Međutim, Termalna rivijera u Bogatiću nudi isto a često i bogatije iskustvo, bez putovanja, čekanja na granicama i dodatnih troškova.

Termalna rivijera u Bogatiću danas predstavlja savremeni termalno-wellness centar koji objedinjuje prirodni potencijal Srbije, zdravstvene benefite i moderan sadržaj.

Autor: Pink.rs